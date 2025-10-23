Περιστατικό βανδαλισμού σε τραπεζάκι και ενημερωτικά πάνελ της Προοδευτικής Κίνησης, καταγγέλλει η παράταξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Όπως αναφέρουν, τα υλικά της οργάνωσης βρέθηκαν καλυμμένα με σβάστικες και άλλα ναζιστικά σύμβολα, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, τοποθετήθηκαν από «θρασύδειλους ΕΛΑΜίτες».

Άμεση ήταν και η απάντηση της νεολαίας ΕΛΑΜ, η οποία κάνει λόγο για προσπάθεια συσπείρωσης των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Προοδευτικής :

Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Λευκωσίας καταδικάζουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο τον φασιστικό βανδαλισμό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο τραπεζάκι και τα πάνελ της παράταξής μας, τα οποία βανδαλίστηκαν με σβάστικες και άλλα ναζιστικά σύμβολα από θρασύδειλους ΕΛΑΜίτες.

Tέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν ξεκάθαρη ένδειξη της αποθράσυνσης των φασιστικών στοιχείων, την ώρα που η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς στη Κύπρο οδηγεί την κυπριακή κοινωνία σε επικίνδυνα μονοπάτια — μονοπάτια όπου η ναζιστική ιδεολογία και τα σύμβολά της επιχειρούν να παρουσιαστούν ως «φυσιολογικά».

Δηλώνουμε ξεκάθαρα πως οι απειλές και οι επιθέσεις των φασιστών δεν μας πτοούν. Αντίθετα, μας πεισμώνουν ακόμη περισσότερο. Ως Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών θα συνεχίσουμε, με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, τον αγώνα μας για δημοκρατία, ισότητα, αντιφασισμό και κοινωνική δικαιοσύνη — μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο.

Ο φασισμός δεν θα περάσει.

Αυτούσια η ανακοίνωση της νεολαίας του ΕΛΑΜ:

Η γελοία προπαγάνδα της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που προσπαθεί να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ, πείθει μόνο τους ίδιους και κανέναν άλλο. Ίσως, αν προσθέτατε και λίγη κόκκινη μπογιά, να ήσασταν πιο πιστευτοί «σύντροφοι».

Οι πρακτικές «βανδαλισμού» επίπλων είναι δικές σας. Μόνο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου δραστηριοποιούμαστε, έχουμε δεχθεί δεκάδες επιθέσεις από άτομα του χώρου σας, επιθέσεις που ελάχιστα μας απασχολούν, καθώς θεωρούμε πως οι μαρκαδόροι δεν είναι επιθετικά όργανα, απλώς φανερώνουν τη δειλία σας. Αν και τώρα που το ξανασκεφτόμαστε, θα έπρεπε να ρωτήσουμε το τραπεζάκι μας αν αντέδρασε την ώρα που του γράφατε «Free Palestine». Με τέτοιες αερολογίες είμαστε σίγουροι πως, αν είχε φωνή, θα μιλούσε.

Σας ενημερώνουμε πως εμείς δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιου είδους ενέργειες. Έχουμε τις θέσεις μας και την αγάπη μας για την πατρίδα, σε αντίθεση με εσάς που έχετε πλέον ξεμείνει από ιδέες και εισάγετε ξανά την άθλια προπαγάνδα από την κούφια ιδεολογία σας.