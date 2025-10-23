Την ανησυχία αλλά και την περιέργεια των πολιτών έχουν προκαλέσει οι πολύωρες πτήσεις αεροσκάφους, οι οποίες πραγματοποιούνται εδώ και δύο μέρες πάνω από τη Λάρνακα. Ο κόσμος διερωτάται αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και κυρίως αν τίθεται ζήτημα ασφάλειας.

Στις εικόνες που εξασφάλισε το philenews από τα ραντάρ, φαίνεται πως όντως αεροσκάφος κάνει κύκλους στον εναέριο χώρο πάνω από το λιμάνι και τον αερολιμένα Λάρνακας. Οι πτήσεις μάλιστα διήρκησαν χθες 3,5 ώρες, ενώ σήμερα προς το παρόν ξεπερνούν τις 4 ώρες.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές της ιστοσελίδας μας, πρόκειται για ερευνητικό αεροσκάφος, το οποίο εδώ και δύο μέρες πραγματοποιεί πτήσεις για την καταγραφή του βυθού του λιμένα Λάρνακας για ερευνητικούς σκοπούς.

Αντίστοιχες πτήσεις, όπως μας αναφέρθηκε, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν και τις ερχόμενες ημέρες.

Ποιο είναι το σκάφος Basler BT-67;

Το Basler BT-67 (Turbo DC-3) είναι τύπος αεροσκάφους που χρησιμοποιείται για ειδικές αποστολές όπως, αεροφωτομέτρηση και χαρτογράφηση. Η Kenn Borek Air (KBA) είναι καναδική αεροπορική εταιρεία με έδρα το Calgary, Αλμπέρτα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται σε αποστολές που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και λειτουργία σε δύσκολα/απομακρυσμένα περιβάλλοντα:

• Προσφέρει charter πτήσεις επιβατών και φορτίου, κατά παραγγελία, σε όλο τον κόσμο.

• Εκτελεί επιχειρήσεις σε Αρκτική και Ανταρκτική, για επιστημονικές αποστολές, έρευνα πάγων, διασωστικές επιχειρήσεις.

• Παρέχει μεταφορές φορτίου, bulk καυσίμων, αεροαποστολές για έρευνα, medevac/air ambulance υπηρεσίες.

• Διαχειρίζεται και συντηρεί δικά της και τρίτων αεροσκάφη (aircraft management & maintenance services).

Η Kenn Borek Air έχει πολύ έμπειρο προσωπικό για επιχειρήσεις σε ακραίες συνθήκες – χιόνι, πάγος, απομακρυσμένες περιοχές.