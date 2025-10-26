Η δημιουργία μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς παρά τις πολυετείς προσπάθειες δεν έχει ακόμη εντοπιστεί κατάλληλος χώρος που να πληροί όλες τις τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προϋποθέσεις. Αυτό προκύπτει από την απάντηση της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου, σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Αμμοχώστου Γιώργου Κάρουλλα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε στη Βουλή, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) έχει ολοκληρώσει μελέτες χωροθέτησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη παραμέτρους όπως η εγγύτητα στη θάλασσα, η ύπαρξη δικτύων ύδρευσης και οι προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Ωστόσο, η έντονη τουριστική ανάπτυξη, οι εκτεταμένες ζώνες κολύμβησης και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί (ιδίως γύρω από το Κάβο Γκρέκο) δεν επέτρεψαν μέχρι στιγμής την οριστικοποίηση τοποθεσίας.

Ως προσωρινή λύση, το ΤΑΥ εξετάζει την εγκατάσταση κινητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων την ημέρα. Έχουν αξιολογηθεί τέσσερις πιθανές θέσεις, δύο στον Δήμο Αγίας Νάπας και δύο στον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Οι διαβουλεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με στόχο να επιλεγεί η βέλτιστη τοποθεσία και η μονάδα να λειτουργήσει πριν από την καλοκαιρινή περίοδο του 2026.

Η μονάδα στον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας θα μπορούσε να καλύπτει το σύνολο της τουριστικής ζώνης Παραλιμνίου, ενώ η αντίστοιχη στην Αγία Νάπα θα τροφοδοτεί τις κεντρικές δεξαμενές του Κοκκινόκρεμμου, διασφαλίζοντας την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, το Υπουργείο Γεωργίας προχωρά σε διαδικασίες για την ανέγερση νέας μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης στη Δεκέλεια, πλησίον της υφιστάμενης εγκατάστασης, η οποία τροφοδοτεί σήμερα την Αμμόχωστο και τμήμα της Λάρνακας μέσω του αγωγού Χοιροκοιτίας – Αμμοχώστου.

Η σύμβαση λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας δυναμικότητας 60.000 κ.μ. νερού/ημέρα λήγει τον Μάιο του 2027, γεγονός που καθιστά επιτακτική την εξεύρεση διαδόχου λύσης.

Ήδη έχει εξασφαλιστεί κατ’ αρχήν συγκατάθεση των Βρετανικών Βάσεων για εκμίσθωση γης δίπλα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ενώ εκκρεμεί η τελική έγκριση του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η νέα μονάδα αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2029, με το έργο να απαιτεί 22 μήνες για τις προπαρασκευαστικές μελέτες, έξι μήνες για προκήρυξη και ανάθεση και τρία χρόνια για σχεδιασμό και κατασκευή. Μέχρι την ολοκλήρωση της νέας μονάδας, το Υπουργείο θα επιδιώξει την εγκατάσταση κινητής μονάδας για να αποφευχθούν ελλείψεις κατά τους θερινούς μήνες.