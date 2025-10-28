Έναν χρόνο μετά την καταγγελία της σύμβασης που αφορούσε την κατασκευή του δρόμου Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς, όχι μόνο δεν κατασκευάστηκε ούτε ένα μέτρο δρόμου, αλλά και αυτή η ίδια η μελέτη που αφορά την υλοποίηση του έργου, πελαγοδρομεί. Συγκεκριμένα και παρ’ όλον ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων προκήρυξε την προσφορά και η διαδικασία προχωρούσε, αυτή σκάλωσε όταν η εταιρεία Άκτωρ, η οποία εκτελούσε την αρχική σύμβαση και δεν ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις της (με αποτέλεσμα το κράτος να την καταγγείλει), προσέφυγε ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής εξασφαλίζοντας απόφαση (έκδοση προσωρινών μέτρων) με την οποία απαγορευόταν η κατακύρωση της προσφοράς.

Η Άκτωρ κατήγγειλε τους όρους επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 08/08/2025, διαφωνώντας με πρόνοιες τους. Διαζευκτικά, με την προσφυγή της, ζητούσε την «τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων του διαγωνισμού προς διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών του Διοικητικού Δικαίου όπως της διαφάνειας της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού».

Η αρχική σύμβαση είχε καταγγελθεί στις 11 Νοεμβρίου 2024 και το Τμήμα Δημοσίων Έργων όρισε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τις 07/11/2025, δηλαδή έναν χρόνο μετά την καταγγελία της σύμβασης με την Άκτωρ.

Η Άκτωρ είχε πετύχει αναστολή της απόφασης του Τμήματος Δημοσίων Έργων να υπογράψει σύμβαση η οποία αφορά «Συμπλήρωση Μελέτης και Κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς Τμήμα 1 – Φάση (Α)». Το Τμήμα Δημοσίων Έργων είχε φέρει ένσταση η οποία, ωστόσο, απερρίφθη.

Ως τελευταία ημέρα υποβολής ερωτήσεων από τους οικονομικούς φορείς – εργολάβους στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας προσφορών είχε καθοριστεί η 24η/10/2025 και η 31η/10/2025 ως η τελευταία ημέρα απαντήσεων της αναθέτουσας Αρχής (Τμήμα Δημοσίων Έργων).

Σημειώνεται, πως η δυνατότητα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και, παράλληλα, η δυνατότητα στην αναθέτουσα Αρχή σε απάντηση τους, προβλέπεται στους όρους του διαγωνισμού.

Μετά την καταχώρηση των γραπτών αγορεύσεων των δικηγόρων των δύο πλευρών, η προσφυγή ορίστηκε για ακρόαση στις 03/11/2025. Ωστόσο, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, αποτάθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή, εξασφαλίζοντας έγκριση προκειμένου να διαφοροποιηθεί η ημερομηνία υποβολής των προσφορών από τις 7 Νοεμβρίου 2025, στις 6 Φεβρουαρίου 2026, με το σκεπτικό ότι αν έληγε η προθεσμία, θα απαιτείτο επαναπροκήρυξη τους, κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε περαιτέρω καθυστερήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, τα Δημόσια Έργα με επιστολή τους προς την Αναθεωρητική Αρχή, ημερομηνίας 20/10/2025, ζήτησαν την άρση των προσωρινών μέτρων προς το σκοπό παράτασης των προθεσμιών για:

α) Υποβολή ερωτήσεων από τους οικονομικούς φορείς μέχρι τις 23/01/2026.

β) Για την αποστολή απαντήσεων της αναθέτουσας Αρχής μέχρι τις 30/01/2026.

γ) Για την υποβολή των προσφορών μέχρι τις 06/02/2026.

Αυτό σημαίνει πως από τον Νοέμβριο του 2024 που είχε καταγγελθεί η σύμβαση, η όλη διαδικασία μετατίθεται για τις 6 Φεβρουαρίου 2026, παρ’ όλον ότι στόχος ήταν να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, ώστε να κατακυρωθεί η προσφορά και να αρχίσουν τα κατασκευαστικά.

Όταν τον περασμένο Αύγουστο η εταιρεία Άκτωρ είχε ζητήσει την έκδοση προσωρινών μέτρων προκειμένου να αποτρέψει την υπογραφή σύμβασης του Τμήματος Δημοσίων Έργων με άλλο εργολάβο, η δικηγόρος του Τμήματος είχε προτάξει τις «αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν από την έκδοση των προσωρινών μέτρων και οι οποίες, κατά την άποψή της, θα είναι περισσότερες από τα οφέλη τους, σε συνάρτηση με το δημόσιο συμφέρον που κλίνει υπέρ της αναθέτουσας Αρχής».

Είχε διευκρινίσει, επίσης, πως «δεν ενίσταται στην έκδοση των προσωρινών μέτρων που ζητούνται, νοουμένου ότι δεν εμποδιστεί αλλά να συνεχίσει η διαδικασία της προκήρυξης του διαγωνισμού». Παράλληλα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων υποστήριξε, πως οι αιτητές δεν έχουν αποδείξει ότι έχουν έννομο συμφέρον καταχώρησης της προσφυγής και ιδιαιτέρως δεν έχουν αποδείξει ότι τα συμφέροντα τους ενδέχεται να ζημιωθούν από το ενδεχόμενο μη λήψης προσωρινών μέτρων από το στάδιο της προκήρυξης.

Η κυβερνητική πλευρά ελπίζει πως η Αναθεωρητική Αρχή θα αποφασίσει επί της προσφυγής που εκκρεμεί περί τα τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου, οπόταν στην περίπτωση αυτή, η καθυστέρηση θα είναι η μικρότερη δυνατή υπό τις περιστάσεις.