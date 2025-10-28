Πιέσεις στον Χωρεπίσκοπο Χύτρων Λεόντιο με σκοπό να διεκδικήσει τον μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου, βλέπει ο Θεολόγος κ. Θεόδωρος Κυριακού, ο οποίος υποδεικνύει, πως η πλέον ενδεδειγμένη, υπό τις περιστάσεις επιλογή, είναι η ανάδειξη συγκεκριμένου στελέχους της Μητροπόλεως Κύκκου Τηλλυρίας.

Όπως αναφέρει στο philenews ο κ. Κυριακού, επικρατεί δυστοκία στην εξεύρεση υποψηφίου ο οποίος να έχει την εύνοια του Αρχιεπισκόπου για τον θρόνο της Πάφου. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ασκούνται πιέσεις προς τον Χωρεπίσκοπο Χύτρων Λεόντιο, και μάλιστα αυτές είναι αφόρητες, για να αναλάβει για μια μεταβατική περίοδο τα ηνία του θρόνου της Πάφου, αναφέρει ο θεολόγος για να προσθέσει: Πλην, όμως, οι πιέσεις που ασκούνται δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Και αυτό επειδή ο Χωρεπίσκοπος επικαλείται την ηλικία του (80 ετών) καθώς και τα προβλήματα υγείας του.

Άλλωστε, συνεχίζει ο γνωστός θεολόγος, αν ενδιαφερόταν ο Χύτρων Λεόντιος, θα αποδεχόταν να ήταν υποψήφιος και στις προηγούμενες εκλογές κατά τις οποίες αναδείχθηκε Μητροπολίτης ο κ. Τυχικός. Και τότε είχαν ασκηθεί πιέσεις αλλά ο Χύτρων Λεόντιος δεν μεταπείστηκε, αναφέρει ο κ. Κυριακού.

Κατά τον ίδιο, η λύση μπορεί να θα βρεθεί με τη συνεργασία του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου και του Μητροπολίτη Κύκκου Νικηφόρου, όχι όμως προς την κατεύθυνση μεταβατικής λύσης, αλλά ως κανονική επιλογή. Δηλαδή, να αναδειχθεί ένας Μητροπολίτης έχοντας χρόνο μπροστά του να επουλώσει τις πληγές που δημιουργήθηκαν στην Πάφο από την έκπτωση του κ. Τυχικού και παράλληλα να προσφέρει όχι μόνο στην επαρχία Πάφου αλλά και στην Εκκλησία γενικότερα.

Ο κ. Κυριακού θεωρεί πως ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος πρέπει να πείσει τον Κύκκου Νικηφόρο να πείσει με τη σειρά του συγκεκριμένο στέλεχος της Μονής του, το οποίο χαίρει της αγάπης και της εκτίμησης των Παφιτών, οπόταν είναι σε θέση να εκτονώσει και τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις.

Ο κ. Κυριακού σημειώνει, πως στις επερχόμενες εκλογές δεν θα αναδειχθεί μόνο ο Μητροπολίτης Πάφου αλλά και ο Τοποτηρητής του αρχιεπισκοπικού θρόνου, υπό την έννοια ότι ο εκάστοτε Μητροπολίτης Πάφου είναι «αυτομάτως» και Τοποτηρητής. Ίσως δε, κατά τον κ. Κυριακού, να είναι και ο αυριανός (επόμενος) Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Κύπρου.

Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν, πως απ’ εδώ και πέρα οι εκλογές στα ψηλά δώματα της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Κύπρου, είτε είναι μητροπολιτικές είτε αρχιεπισκοπικές θα αποτελούν δύσκολη εξίσωση λόγω και του τριπρόσωπου, κατέληξε ο κ. Κυριακού.

Σημειώνεται, πως όπως όλα δείχνουν, ο επόμενος Μητροπολίτης Πάφου, ο οποίος θα διαδεχθεί το κ. Τυχικό, θα αναδειχθεί αρχές το νέου έτους.

Μέχρι τότε θα ξεκαθαρίσει και το θέμα του ιδίου του Τυχικού, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, μετά την επικύρωση της απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου (να τον κηρύξει έκπτωτο) από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εισήχθη σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το θέμα της υπογραφής ομολογίας λιβέλου ή μη, από τον ίδιο, θα είναι καθοριστικό ως προς το κατά πόσον θα κάνει μια νέα αρχή στην Εκκλησία της Κύπρου εκτελώντας επισκοπικά καθήκοντα ή αν θα βρεθεί εκτός, με την επιβολή ποινής αργίας (που φαίνεται να φαντάζει το πιο πιθανό σενάριο) είτε με καθαίρεση, αν η κατάσταση εκτραχυνθεί.