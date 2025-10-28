Στις 26/10/2025 μετά από λήψη και αξιολόγηση πληροφορίας λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων ενημερώθηκαν από την Αστυνομία στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου ότι σε όχημα που διερχόταν από τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας υπήρχαν ποσότητες καπνικών προϊόντων. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι Τελωνειακοί λειτουργοί στο όχημα που οδηγούσε 59χρονη γυναίκα με Ρουμανική υπηκοότητα, η οποία έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν το Τμήμα Τελωνείων, βρέθηκε ποσότητα καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στο όχημα εντοπίστηκαν 15 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 2 κούτες των 200 και 5 πακέτα των 20 θερμαινόμενων τσιγάρων και συσκευασίες συνολικού βάρους 1,4 κιλών καπνού για στριφτό τσιγάρο. Η οδηγός συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ το όχημα και τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού ύψους €2500 ευρώ πλέον €500 ευρώ για την απόδοση του κατασχεθέντος οχήματος.

Επίσης τα μεσάνυκτα στις 27/10/2025 στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου κατά την διάρκεια συνήθους ελέγχου από τους Τελωνειακούς Λειτουργούς σε όχημα που οδηγούσε 63χρονος Σύριος με Κυπριακή υπηκοότητα εντοπίστηκε βρέθηκε ποσότητα καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στο όχημα εντοπίστηκαν 18 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 13 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, 12 συσκευασίες των 250 γραμμαρίων (συνολικού βάρους 3 κιλών) καπνού για στριφτό τσιγάρο και συσκευασίες καπνού για πίπα συνολικού βάρους 425 γραμμαρίων. Ο οδηγός συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ το όχημα και τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού ύψους €3000 ευρώ πλέον €500 ευρώ για την απόδοση του κατασχεθέντος οχήματος.