Τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα και μετά, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν και μεμονωμένες βροχές, αναφέρονται στην πρόγνωση του καιρού. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση, ωστόσο από αύριο θα έχουμε ασθενή ψηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στις ορεινές περιοχές. Τοπικά το απόγευμα θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.