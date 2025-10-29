Παρουσιάστηκαν ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας οι πέντε Σύροι, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση της απόπειρας φόνου σε βάρος φρουρού ασφαλείας εταιρείας ενοικιάσεων οχημάτων και τον εμπρησμό 4 αυτοκινήτων, που διαπράχθηκε στις 14 Αυγούστου στον παραλιακό δρόμο της Πύλας. Κατηγορούμενοι είναι 44χρονος κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές, ο οποίος φέρεται ως το πρόσωπο που έδωσε εντολές για την εγκληματική ενέργεια, 17χρονος που κατηγορείται πως πυροβόλησε εναντίον του φρουρού ασφαλείας, 23χρονος που πιστεύεται πως πυρπόλησε τα οχήματα της εταιρείας, 17χρονος που φέρεται να οδηγούσε το πράσινο όχημα που χρησιμοποιήθηκε και 27χρονος για τον οποίο υπάρχουν μαρτυρίες πως το παρέδωσε στους δράστες.

Κατά τη σημερινή διαδικασία απαγγέλθηκαν κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου και εμπρησμό στον 27χρονο, ο οποίος απάντησε πως δεν παραδέχεται ενοχή. Οι υπόλοιποι 4 ζήτησαν χρόνο για ν’ απαντήσουν εάν παραδέχονται ή όχι ενοχή και η υπόθεση ορίστηκε στις 13 Νοεμβρίου. Όλοι παραμένουν υπό κράτηση πλην του ενός 17χρονου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες μόνο για συνωμοσία και κλεπταποδοχή. Το δικαστήριο διέταξε όπως παραμείνει, υπό όρους, ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και ακολούθησε σειράς σοβαρών εγκληματικών ενεργειών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Σχετίζεται δε με τη διαρροή βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του Δικαστηρίου Λάρνακας, ένα εκ των οποίων απεικόνιζε την μεταφορά του κατάδικου στα κρατητήρια. Για την υπόθεση αυτή, που διερευνάται από το ΤΑΕ Λάρνακας, ύποπτοι είναι 29χρονη ιδιωτική φρουρός στο δικαστήριο, καθώς και 29χρονος ο οποίος είχε συλληφθεί αρχικά και για την υπόθεση της Πύλας, ωστόσο στην πορεία αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να κατηγορηθεί.