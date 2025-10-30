Σήμερα 30 Οκτωβρίου ξεκινούν οι εργασίες της Β’ φάσης του έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 30 – Παλλουριώτισσα», η οποία περιλαμβάνει τις εργασίες στις οδούς Αταλάντης και Ιάσιου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας, που θα παραμείνουν κλειστές για την τροχαία κίνηση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τον Δήμο Λευκωσίας.

Οι οδηγοί θα πρέπει επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας προστίθεται και αναφέρει ότι, οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας θα ρυθμίζονται επί τόπου με κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με τον συνημμένο χάρτη.

Ο Δήμος Λευκωσίας, κατανοεί τη δυσκολία και ταλαιπωρία που δύναται να προκληθεί και προσβλέπει στη συνεργασία του κοινού για γρηγορότερη και καλύτερη εκτέλεση των εργασιών προς όφελος των περιοχών και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατό λιγότερη αναστάτωση των δημοτών και επισκεπτών της περιοχής.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, με χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (NextGenerationEU), αναφέρεται τέλος.

ΚΥΠΕ