Συνολικές δαπάνες ύψους €43.329.678 έχει καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία από το 2019 μέχρι και τις 26 Αυγούστου 2025 για την ενοικίαση πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης, σύμφωνα με επίσημη απάντηση της Υπουργού Γεωργίας Μαρίας Παναγιώτου, σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Αμμοχώστου του ΔΗΣΥ, Γιώργου Κάρουλλα.

Η Υπουργός, σε απάντηση ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2025, ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του 2018 η διαδικασία ενοικίασης πυροσβεστικών ελικοπτέρων γινόταν μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, η ευθύνη αυτή μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δασών, το οποίο ανέλαβε τη διαχείριση και τη σύναψη συμβολαίων για την ενοικίαση τόσο ελικοπτέρων όσο και αεροσκαφών πυρόσβεσης.

Η Υπουργός ενημέρωσε ότι το συνολικό ποσό των €43,3 εκατ. προήλθε από τους προϋπολογισμούς του Τμήματος Δασών και αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αναγκών αεροπυρόσβεσης κατά τις θερινές περιόδους, όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών είναι αυξημένος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Απριλίου 2025, η διοίκηση της Μονάδας Πτητικών Μέσων μεταφέρθηκε από το Τμήμα Δασών στο Υπουργείο Άμυνας, ενώ η Μονάδα μετονομάστηκε σε «Μοίρα Αεροπυρόσβεσης». Ωστόσο, για το τρέχον έτος (2025), η δαπάνη για την ενοικίαση των πτητικών μέσων εξακολουθεί να καλύπτεται από κονδύλια του Τμήματος Δασών.

Η Υπουργός διευκρίνισε επίσης ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 η σχετική δαπάνη θα βαρύνει πλέον τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, στο πλαίσιο της πλήρους ανάληψης της επιχειρησιακής και οικονομικής διαχείρισης της Μοίρας Αεροπυρόσβεσης.

Η απάντηση της κ. Παναγιώτου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών για το κόστος και την αποτελεσματικότητα των μέσων αεροπυρόσβεσης, καθώς τα τελευταία χρόνια η Κύπρος έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, που ανέδειξαν την ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και άμεσης επέμβασης.