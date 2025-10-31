Μόνο μία από τις δύο γυναίκες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εθελοντική κατάταξη στην Εθνική Φρουρά παρουσιάστηκε το πρωί της Παρασκευής στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λεμεσού. Το όνομα της είναι Σωτηρούλλα Σπανού και έκανε τις πρώτες της δηλώσεις στην τηλεόραση του Σίγμα, όπου ανέφερε πως νιώθει περιέργεια για το τι θα αντικρίσει.

«Είναι ενδιαφέρον, μου αρέσει και θα ήθελα να δω πως είναι. Νιώθω μια περιέργεια γιατί ενδιαφέρομαι για αυτό το θέμα και θέλω να ασχοληθώ με αυτό». Η Σωτηρούλλα, όπως δήλωσε στην κάμερα, γεννήθηκε το 2003 και είναι 22 ετών. «Να προσπαθήσουν, είναι μια δοκιμή και δεν χάνουν κάτι», συμβούλεψε η Σωτηρούλλα τις υπόλοιπες Κύπριες γυναίκες που έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν εθελοντικά στον στρατό.

Δηλώσεις στην κάμερα έκανε και ο παππούς της, Σωτήρης, ο οποίος δήλωσε χαρούμενος για την απόφαση της εγγονής του. «Νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή που έκαμε η Σωτηρούλλα», είπε, και της ευχήθηκε καλές επιτυχίες και καλή θητεία. Ο ίδιος, όπως σημείωσε, κατάγεται από το Ριζοκάρπασο, συνεπώς η απόφαση της εγγονής του έχει σίγουρα γι’ αυτόν και έναν ξεχωριστό συμβολισμό.

Δείτε βίντεο: