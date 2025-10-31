Μέσα από στοχευμένες έρευνες σε οικίες και υποστατικά, μετά από εξασφάλιση δικαστικών ενταλμάτων, μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και της Αστυνομίας εντόπισαν μεταξύ άλλων δύο κρανία αγρινών καθώς και 1008 φονευμένα άγρια πτηνά.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Θήρας, σε στοχευμένες έρευνες σε οικίες και υποστατικά συγκεκριμένων προσώπων, μετά από εξασφάλιση δικαστικών ενταλμάτων, διενήργησαν σήμερα μέλη της Υπηρεσίας μας σε συνεργασία με μέλη της Αστυνομία Κύπρου.

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν 7 διαφορετικά εντάλματα έρευνας, 5 στην επαρχία Λευκωσίας και 2 στην επαρχία Λεμεσού.

Από τις πιο πάνω έρευνες καταγγέλθηκαν πέντε πρόσωπα και κατασχέθηκαν τα πιο κάτω τεκμήρια:

1. 2 κρανία αγρινών

2. 3 φονευμένοι λαγοί

3. 7 φονευμένα περδίκια

4. 5 φονευμένες φραγκολίνες

5. 1.008 φονευμένα άγρια πτηνά

6. 4 κυνηγετικά όπλα εκ των οποίων το ένα είναι παραποιημένο.

7. 47 σιδεροπαγίδες σύλληψης αγρίων πτηνών

8. 2 ζωντανοί λαγοί

9. 3 ζωντανά άγρια πτηνά

10. 1 δίκτυ παγίδευσης αγρίων πτηνών

11. Αριθμό απαγορευμένου τύπου φυσιγγίων

12. 3 συσκευές που εκπέμπουν κελαηδήματα αγρίων πτηνών