Σε έναν χρόνο ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑ) μείωσε κατά 389.000 κυβικά μέτρα νερού το ατιμολόγητο νερό, δηλαδή το νερό που αγοραζόταν και χανόταν καθοδόν προς τους καταναλωτές. Η μείωση των απωλειών, πέραν του ότι οδηγεί στην εξοικονόμηση σημαντικής ποσότητας νερού για την περιοχή, μεταφράζεται και σε οικονομικό όφελος €300.000, χωρίς να ληφθεί υπόψιν ο ΦΠΑ.

Σημειώνεται, πως ανάλογη προσπάθεια εντοπισμού των απωλειών βρίσκεται σε εξέλιξη από όλους τους ΕΟΑ, κάτι το οποίο θεωρείται σημαντικό, ειδικά για την άνομβρη περίοδο που διανύουμε. Αξίζει να σημειωθεί, πως όπως είχε διαπιστώσει και ο Γενικός Ελεγκτής, σε κάποιες κοινότητες το ατιμολόγητο φτάνει μέχρι και το 70% που αγοράζεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Όπως εξηγεί στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Γιάννης Καρούσος, η σχετική ανάλυση καταδεικνύει σημαντική πρόοδο μεταξύ των δύο περιόδων που εξετάστηκαν και συγκεκριμένα μεταξύ 01/01/2023–31/12/2023 και 1/7/2024–30/6/2025. Ο κ. Καρούσος εξηγεί, πως παρά την αύξηση της προμήθειας νερού κατά 3,75%, παρατηρείται διόρθωση απωλειών σε όλα τα διαμερίσματα καθώς και αύξηση στην τιμολογημένη κατανάλωση κατά 11,07%. Αυτό οδήγησε σε μείωση του ποσοστού ατιμολόγητου νερού από 36,59% σε 32,12%. Αυτό αντιστοιχεί σε 389.000 κυβικά μέτρα λιγότερων απωλειών – ποσότητα ίση με την ετήσια κατανάλωση ενός μικρού δήμου με 2.000 υδρομετρητές και η οποία μεταφράζεται σε οικονομικό όφελος ύψους €300.000 (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ο κ. Καρούσος σημειώνει, πως η Επαρχία Αμμοχώστου παρουσιάζει πρόοδο στη μείωση του ατιμολόγητου νερού. Η ποσοστιαία μείωση κατά σχεδόν 4,5 μονάδες είναι ένδειξη σωστής κατεύθυνσης, προσθέτει ο πρόεδρος του ΕΟΑ, ο οποίος συμπληρώνει: «Παρά τις πιο πάνω θετικές εξελίξεις στη μείωση του ατιμολόγητου νερού, το γεγονός ότι οι απώλειες εξακολουθούν να υπερβαίνουν το 30%, απαιτεί συνέχιση της προσπάθειας και επενδύσεις στην υποδομή, τη διαφάνεια και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και κάθε κυβικό μέτρο που χάνεται είναι απώλεια για όλους», καταλήγει.

Σχολιάζοντας τις επιπτώσεις από τη μείωση του ατιμολόγητου νερού, ο πρόεδρος του ΕΟΑ αναφέρει πως αυτές είναι κοινωνικές και οικονομικές και εξηγεί, πως προκύπτει άμεση θετική επίδραση στα οικονομικά των φορέων ύδρευσης, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας και αυξάνοντας τα διαθέσιμα κεφάλαια για επενδύσεις. Παράλληλα, συμβάλλει στη διασφάλιση της ισότητας μεταξύ των πολιτών, καθώς περιορίζει περιπτώσεις παράνομης ή μη δίκαιης κατανάλωσης.

Ως προς τους τα μέτρα μείωσης του ατιμολόγητου νερού, ο πρόεδρος του ΕΟΑ εξηγεί πως απαιτείται συνδυασμός τεχνικών, διοικητικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, όπως: Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και εντοπισμός διαρροών, εγκαταστάσεις συστημάτων παρακολούθησης ροών και πιέσεων, εγκατάσταση έξυπνων μετρητών για ακριβή καταγραφή κατανάλωσης, ενίσχυση ελέγχου και διασταύρωση αντλούμενων και τιμολογημένων ποσοτήτων, εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία της εξοικονόμησης και τέλος διαφάνεια, ετήσιες εκθέσεις.

Ο κ. Καρούσος παρατηρεί πως η πρόοδος που καταγράφεται στη μείωση του ατιμολόγητου νερού δεν είναι ομοιόμορφη, ωστόσο, σε όλα σχεδόν τα διαμερίσματα διαφαίνεται σαφής τάση βελτίωσης στη διαχείριση και στον περιορισμό των απωλειών νερού.

Ενδεικτικά, ο πρόεδρος του ΕΟΑ παραθέτει τα ακόλουθα στοιχεία (ανά δήμο και κοινότητα της Επαρχίας Αμμοχώστου) όπως αυτά προέκυψαν απόν την παρακολούθηση του φαινομένου και τη σύγκριση του πρώτου εξαμήνου του 2024 και 2025, για τα ακόλουθα δημοτικά διαμερίσματα.

Αυγόρου: Μείωση ημερήσιας προμήθειας κατά 10%, που αντιστοιχεί περίπου σε 165κ.μ. λιγότερο νερό ημερησίως, χωρίς μείωση στα κυβικά μέτρα τιμολόγησης.

Αχερίτου: Κατά το καλοκαίρι του 2025, ο EOAA προμηθεύτηκε περίπου 12.000κ.μ. λιγότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χωρίς να υπάρξει μείωση στην τιμολόγηση. Αυτό αντιστοιχεί σε 100κ.μ. ημερησίως λιγότερη προμήθεια, αποδεικνύοντας αποτελεσματικότερο έλεγχο των διαρροών.

Λιοπέτρι: Η ημερήσια προμήθεια μειώθηκε κατά 300κ.μ., με ανάλογη μείωση στις απώλειες, ένδειξη βελτιωμένης λειτουργίας του δικτύου.

Φρενάρος: Παρατηρήθηκε μείωση ημερήσιας προμήθειας κατά 500κ.μ., αποτέλεσμα εντατικής παρακολούθησης και επισκευών στο δίκτυο ύδρευσης.

Δήμος Αγίας Νάπας: Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στον αγωγό προμήθειας από τον Κοκκινόγκρεμο, για τον οποίο προγραμματίζεται άμεση αντικατάσταση. Η ενέργεια αυτή θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της τουριστικής βιομηχανίας και θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των απωλειών νερού. Παρόλα τα πιο πάνω υπήρξε αύξηση της προμήθειας στις 100.000 και αύξηση των τιμολογημένων κυβικών μέτρων (κ.μ) κατά 200 000.

Δήμος Παραλιμνίου: Η ατιμολόγητη ποσότητα νερού περιορίστηκε από 37% 2023 σε 30% κατά το πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΕΟΑΑ. Πρόκειται για σημαντική πρόοδο που αποδεικνύει τη θετική επίδραση των ελέγχων και της τεχνικής αναβάθμισης. Συγκριτικά το 1ο εξάμηνο του 24 έναντι στο πρώτο εξάμηνο του 25 προμηθεύτηκε η ίδια ποσότητα νερού ενώ τιμολογήθηκαν 400.000κ.μ. περισσότερα.

Δερύνεια: Αντιμετωπίστηκαν προβλήματα πίεσης και ροής, κυρίως σε ψηλά κτήρια και περιοχές που επηρεάστηκαν από το έργο του δρόμου Σωτήρας – Δερύνειας. Παρά τις αδικαιολόγητες απώλειες νερού λόγω μεγάλων βλαβών, οι συνολικές απώλειες παρέμειναν στα περσινά επίπεδα.

Άχνα και Σωτήρα: Καταγράφηκε μείωση ημερήσιας κατανάλωσης κατά περίπου 150κ.μ., συμβάλλοντας θετικά στη συνολική εξοικονόμηση νερού και μείωση των απωλειών.

Σύγκριση Δύο Περιόδων Αναφοράς