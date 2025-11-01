Τι είναι το Κολυμπάρι, του οποίου ακόμη και σήμερα πολλοί δεν γνωρίζουν τη σημασία και γιατί διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο κατά πόσον ο μητροπολίτης τέως Πάφου Τυχικός από εδώ και πέρα θα συμμετέχει ενεργά στα της Εκκλησίας της Κύπρου ή αν θα αποκοπεί, είτε με την επιβολή της αργίας είτε της καθαίρεσης;

Στο Κολυμπάρι της Κρήτης πραγματοποιήθηκε το 2016 Οικουμενική Σύνοδος η οποία εξέτασε ζητήματα σχετικά με την ενότητα της Εκκλησίας και τη δύναμη του συνοδικού συστήματος, αλλά επειδή αναγνώρισε και άλλες χριστιανικές Εκκλησίες, όπως την Καθολική, Προτεσταντική κ.λπ., από κάποιους θεωρήθηκε, λίγο ως πολύ, αιρετική. Ανάμεσα σε αυτούς και οι αποτειχιστές και εδώ εμπλέκεται το θέμα Τυχικού, υπό την έννοια ότι η ανοχή αποτειχιστών ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην έκπτωσή του από τον θρόνο της Πάφου.

Ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού ανέφερε στον «Φ», ότι η Σύνοδος στο Κολυμπάρι μετατρέπεται σε μείζον θέμα για την υπόθεση Τυχικού και προσθέτει: «Εδώ και μήνες υποδεικνύω, πως στην ομολογία πίστεως την οποίαν καλείται να υπογράψει ο Τυχικός, μόνο ρητή αναφορά στη συγκεκριμένη Σύνοδο θα ικανοποιούσε τον Αρχιεπίσκοπο. Φαίνεται, πως στην ομολογία πίστεως που έχει δώσει, δεν υπάρχει σαφής αναφορά η οποία να πείθει τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου ότι ο Τυχικός είναι αποστασιοποιημένος από τον αποτειχισμό. Κι αυτό επειδή ο αποτειχισμός των ημερών μας έχει να κάνει με την υπογραφή των αποφάσεων της Συνόδου αυτής».

Από τους αποτειχιστές στοχοποιείται κυρίως ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με την κατηγορία ότι προωθεί την παναίρεση του οικουμενισμού, όπως την αποκαλούν. «Και όλο αυτό», συνεχίζει ο κ. Κυριακού, «ξεκινά από το κεφάλαιο των αποφάσεων της Συνόδου του

Κολυμπαρίου που αναφέρεται στην σχέση της ορθόδοξης εκκλησίας με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Εκεί η Σύνοδος ξεκάθαρα τονίζει ότι “η Μία, Αγία, Αποστολική και Καθολική Εκκλησία είναι η ορθόδοξη Εκκλησία”».

Όμως, διευκρινίστηκε, πως τις άλλες χριστιανικές ομολογίες θα τις αποκαλούμε με τις ιστορικές τους ονομασίες. Π.χ ρωμαιοκαθολική Εκκλησία…

Οι αποτειχιστές θεωρούν απαγορευτική από άλλους, εκτός από τους ορθόδοξους, τη χρήση του όρους «Εκκλησία».

Αντίθετα, συνεχίζει ο κ. Κυριακού, μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας τους οποίους και επικαλούνται, όπως ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός της Εφέσου, κύριος πολέμιος της ένωσης των δύο Εκκλησιών στη Σύνοδο Φερράρας και Φλωρεντίας, χρησιμοποίησε τον όρο Εκκλησία αναφερόμενος (όπως και άλλοι) στη ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Αντίθετα, η λεγόμενη παναίρεση του οικουμενισμού, στην πράξη είναι η μαρτυρία της ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο. Δεν μπορεί η ορθοδοξία να απομονωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο και από τις άλλες χριστιανικές ομολογίες για να εξυπηρετήσει τις εμμονές των αποτειχισμένων, παρατηρεί ο γνωστός θεολόγος, ο οποίος καταλήγει: «Σε αυτό το δίλλημα καλείται να απαντήσει με την ομολογία του ο Τυχικός. Ή θα συνταχθεί με μια ορθοδοξία που θέλει να είναι παρούσα στον σύγχρονο κόσμο και να μαρτυρεί την αλήθεια της, ή με τις εμμονές κάποιων περιθωριοποιημένων που θέλουν την ορθοδοξία απομονωμένη και μακριά από τα προβλήματα του κόσμου».