Κανένα ποινικό αδίκημα δεν διαπιστώνει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας σε σχέση με τις καταγγελίες που είχαν υποβληθεί εις βάρος του Επισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου, αναφορικά με τη διαχείριση του ταμείου της Παγκύπριας Ένωσης Γονέων.

Οι καταγγελίες αφορούσαν ισχυρισμούς για γεγονότα που φέρονται να έλαβαν χώρα το 2020, σύμφωνα με τους οποίους ο Επίσκοπος είχε μεταφέρει χρήματα από το ταμείο του σωματείου σε προσωπικούς του λογαριασμούς. Την υπόθεση διερεύνησαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού.

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Γενική Εισαγγελία. Μετά από αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού, ο Γενικός Εισαγγελέας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα εις βάρος του Επισκόπου.