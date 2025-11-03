Σε κλίμα έντονης συζήτησης και με αιχμές για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της ανομβρίας, εξελίσσεται στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι βουλευτές του ΔΗΣΥ έθεσαν σειρά ερωτημάτων προς την Υπουργό Μαρία Παναγιώτου, με έμφαση στην υδατική διαχείριση, τις αποζημιώσεις των αγροτών, τη διαχείριση των πυρκαγιών και την πορεία εφαρμογής για το χαλλούμι ΠΟΠ.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος αναφέρθηκε στην καθυστέρηση λήψης μέτρων μετά τους άνομβρους χειμώνες από το 2022 μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας ότι «οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση».

Ζήτησε ενημέρωση για το πλάνο στήριξης του αγροτικού κόσμου, την πρόοδο στα έργα αφαλάτωσης, καθώς και για την πορεία των αποζημιώσεων προς αμπελουργούς και πυρόπληκτους στη Λεμεσό. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για το χαλλούμι ΠΟΠ και τον σχετικό οδικό χάρτη, ενώ εξέφρασε ανησυχία για την προτεινόμενη μεταφορά της δασοπυρόσβεσης από το Τμήμα Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών, χαρακτηρίζοντας το εν λόγω μοντέλο όπου εφαρμόστηκε «αποτυχημένο».

Τέλος, ζήτησε ενημέρωση για τον εξοπλισμό του Τμήματος Μετεωρολογίας και κατά πόσο είναι επαρκής για ακριβείς προβλέψεις.

Η βουλευτής Σάβια Ορφανίδου επικέντρωσε τις παρεμβάσεις της στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την ανάγκη για αποτελεσματικό συντονισμό.

«Ποιος είναι αρμόδιος να συντονίζει σε περίπτωση πυρκαγιάς;» διερωτήθηκε, τονίζοντας πως «η γεωργία εκπέμπει SOS».

Αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές όπως το φράγμα Ξυλιάτου, η Βυζάκια και η Σολέα, καθώς και ειδικότερα η Δυτική Λευκωσία, όπου, όπως είπε, οι ελλείψεις σε υποδομές ύδρευσης και άρδευσης είναι ιδιαίτερα έντονες.

Παράλληλα, ζήτησε ενημέρωση για την εξέλιξη της συμφωνίας και του οδικού χάρτη για το χαλλούμι, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την κυπριακή παραγωγή.

Μαρία Παναγιώτου: Παύει να είναι φτωχός συγγενής ο αγρότης

Απαντώντας, η Υπουργός Μαρία Παναγιώτου χαρακτήρισε τον αγρότη κατά τις προηγούμενες κυβερνήσεις «φτωχό συγγενή» της κυπριακής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση στοχεύει σε μακροπρόθεσμες λύσεις και όχι απλώς σε αποζημιώσεις.

Τόνισε πως «η άρδευση περνά μέσα από την επίλυση της ύδρευσης», ανακοινώνοντας αύξηση της παραγωγής αφαλατωμένου νερού κατά 32% μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις των αγροτών, ανέφερε ότι η διαδικασία προχωρεί, ωστόσο ο στόχος είναι «όχι μόνο η ανακούφιση αλλά η εξασφάλιση νερού και βιωσιμότητας για τον πρωτογενή τομέα».

Για το χαλλούμι ΠΟΠ, η Υπουργός σημείωσε ότι «καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των εμπλεκομένων φορέων» και πως η πολιτική του Υπουργείου στοχεύει σε στοχευμένες επιδοτήσεις με βάση την παραγωγικότητα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η καταμέτρηση του αιγοπρόβειου γάλακτος για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών.

Αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων, η κ. Παναγιώτου ανέφερε πως έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας με τις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών, δίνοντας προτεραιότητα στους μεγάλους παραγωγούς και την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων για τα οργανικά απόβλητα.

Για τους πυρόπληκτους δήλωσε ότι έχουν πληρωθεί πλήρως, ενώ το σχέδιο αποκατάστασης προβλέπει κάλυψη ζημιών έως και 80%.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι μέχρι την υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη μεταφορά του Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο συντονιστής για θέματα πυρκαγιών παραμένει ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.