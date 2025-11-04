Θύμα ληστείας έπεσε λίγο πριν το μεσημέρι 70χρονη γυναίκα στην Πάφο. Η ηλικιωμένη γυναίκα επιχειρούσε να μπει στο αυτοκίνητο της σε δρόμο στην πολυσύχναστη περιοχή «Διπλαρκάτζια» στα δημοτικά όρια Πάφου με την Χλώρακα, όταν άγνωστα άτομα της άρπαξαν τη τσάντα και εξαφανίσθηκαν,

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, η ληστεία διαπράχθηκε δέκα λεπτά πριν τις 11.00 το πρωί όταν η 70χρονη ελληνοκύπρια γυναίκα επιχειρούσε να ανοίξει το αυτοκίνητο της που ήταν σταθμευμένο και να εισέλθει σε αυτό. Στην προσπάθεια αυτή, είπε ο κ. Νικολάου, η γυναίκα τοποθέτησε την τσάντα της στη θέση του συνοδηγού.

Ξαφνικά, ανέφερε, άγνωστος άντρας που επέβαινε οχήματος για το οποίο υπάρχει περιγραφή, στάθμευσε δίπλα από το όχημα της γυναίκας, αποβιβάστηκε και άρπαξε τη τσάντα από την θέση του συνοδηγού και αφού εισήλθε εκ νέου στο όχημα του ξεκίνησε για να διαφύγει.

Η 70χρονη, είπε ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Πάφου, επιχείρησε να ανακόψει την πορεία του αγνώστου, ωστόσο αυτός συνέχισε την οδήγηση με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει ελαφρά, διαφεύγοντας τελικά από την σκηνή.

Η γυναίκα, καθώς και αυτόπτες μάρτυρες της ληστείας, ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στη σκηνή και άρχισαν εξετάσεις, ενώ μέλη της ομάδας Ζ χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή για εντοπισμό των δραστών.

Εντός της τσάντας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Αστυνομίας, υπήρχε χρηματικό ποσό 150 ευρώ, το κινητό της τηλέφωνο και διάφορα προσωπικά της έγγραφα.