Οι σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες δεν λένε να εγκαταλείψουν την Κύπρο, με το Kitas Weather να προειδοποιεί για εξαιρετικά θερμή για την εποχή αέρια μάζα, η οποία θα επηρεάσει το νησί την Τετάρτη και την Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το επόμενο διήμερο καθώς εξαιρετικά θερμή για την εποχή αέρια μάζα θα επηρεάζει την περιοχή μας, φτάνοντας γύρω στους 32-33°C ενώ πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή, με τον υδράργυρο ωστόσο να παραμένει σε επίπεδα πάνω της κανονικής και να κυμαίνεται σε επίπεδα λίγο κάτω των 30°C.

Σύμφωνα με το Kitas Weather, αύριο Τετάρτη η σφήνα ύφεσης αποκόπτεται, με 1 αποκομμένο χαμηλό στη μέση τροπόσφαιρα στα βόρεια Βαλκάνια το οποίο θα κινηθεί σταδιακά νοτιότερα ενώ ακόμα 1 αποκομμένο και αβαθέστερο χαμηλό στη μέση τροπόσφαιρα θα βρίσκεται στην κεντρική Μεσόγειο. Η περιοχή μας δεν θα επηρεαστεί από όλη αυτή την καιρική εξέλιξη την Τετάρτη, με τον καιρό να είναι και πάλι αρχικά ηλιόλουστος ενώ κατά το δεύτερο μισό της ημέρας θα παρατηρηθούν λίγες υψηλές και μέσες νεφώσεις. Παράλληλα το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας γύρω στους 4-8 βαθμούς Κελσίου πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας γύρω στους 29 έως 32 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού και στα παράλια και τοπικά στα νότια παράλια έως και 33 βαθμούς Κελσίου και γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

Την Πέμπτη, αποκομμένο χαμηλό στη μέση τροπόσφαιρα θα επεκτείνεται από τα Βαλκάνια μέχρι τη βόρειο Αφρική καθώς στροβιλίζεται ενώ προοδευτικά θα κινηθεί δυτικότερα/βορειοδυτικότερα για να εισέλθει και πάλι στη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Στην περιοχή μας παρόλα αυτά και την Πέμπτη δεν αναμένεται κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στο καιρικό σκηνικό και αναμένεται κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος καιρός από μέσες και υψηλές νεφώσεις ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στο εσωτερικό, για να κυμανθεί γύρω στους 5-9 βαθμούς Κελσίου πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας γύρω στους 30 έως 33 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού, γύρω στους 28 έως 31 βαθμούς Κελσίου στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

