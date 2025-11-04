Mια καταγγελία-φωτιά, που αναδεικνύει, για ακόμη μια φορά, τις παθογένειες στη διαχείριση των κρατικών αθλητικών εγκαταστάσεων, βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας. Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας, με πρωταγωνιστή έναν πολίτη, συνεπή αθλούμενο του προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους» (ΑΓΟ) του ΚΟΑ, ο οποίος προπλήρωσε τη συνδρομή του για το 2025 και… έμεινε στην απέξω.

Ο λόγος; Υπερπληρότητα που αγγίζει τα όρια του αδιανόητου. Όπως καταγγέλλει ο πολίτης, στην κάθε λωρίδα αντιστοιχούν έως και έξι άτομα, καθιστώντας την άσκηση αδύνατη. Αιτία; Η αιφνίδια απόφαση του ΚΟΑ για διαφοροποίηση στην χρήση των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου.

Ο πολίτης προχώρησε χθες σε επίσημη καταγγελία μέσω επιστολής του με παραλήπτη τον ΚΟΑ, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με την οποία εκφράζει την απογοήτευσή του και ζητά την επιστροφή των χρημάτων του για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κολύμβησης ενηλίκων στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας.

Όπως καταγγέλλει στο philenews, πέρσι συμμετείχε στο ίδιο πρόγραμμα και δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Οι ενήλικες κολυμβητές του ΑΓΟ, είχαν στην διάθεσή τους δύο πισίνες και σε κάθε λωρίδα αντιστοιχούσαν τέσσερα άτομα. Φέτος, όμως, ο ΚΟΑ αποφάσισε να παραχωρήσει δύο από τις τρεις πισίνες για προπονήσεις άλλων φορέων, ακριβώς τις ώρες που είναι προγραμματισμένο το πρόγραμμα των ενηλίκων (20:30–21:30). Αυτό άφησε τους πολίτες-χρήστες με μόλις μία, μικρότερη πισίνα, όπου ο συνωστισμός είναι αφόρητος κάτι που καθιστά αδύνατη την άσκηση. Μάλιστα, όπως μας λέει σε κάποιες περιπτώσεις, 50 άτομα είχαν να μία ώρα για να κολυμπήσουν σε μία πισίνα με οκτώ λωρίδες.

«Έκανα την εγγραφή μου για 2η χρονία στο ΑΓΟ και προπλήρωσα τη συνδρομή τον Σεπτέμβριο του 2025, όμως δυστυχώς δεν κατάφερα να παρακολουθήσω ούτε μία φορά. Αυτό που με απογοήτευσε ακόμη περισσότερο είναι ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση εκ των προτέρων για αυτές τις αλλαγές. Όπως πληροφορήθηκα, δύο από τις τρεις πισίνες έχουν παραχωρηθεί στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ για προπονήσεις τις ίδιες ώρες (20:30–21:30) που αναφέρονται για το πρόγραμμα ενηλίκων. Αυτό ουσιαστικά αλλάζει πλήρως την υπηρεσία που είχα προπληρώσει», καταγγέλλει ο πολίτης.

Το αποκορύφωμα της ιστορίας, όμως, βρίσκεται στην απάντηση που έλαβε ο πολίτης όταν ζήτησε εξηγήσεις από το γυμναστή, ο οποίος τους είπε: «Αν δεν σου αρέσει, ζήτα τα λεφτά σου πίσω και πήγαινε αλλού».«Θεωρώ αυτή τη στάση εντελώς ακατάλληλη για έναν οργανισμό του μεγέθους και της ευθύνης του ΚΟΑ», αναφέρει ο πολίτης.

Όπως τονίζει, εν έτει 2025 οργανισμοί όπως ο ΚΟΑ οφείλουν να τηρούν βασικές αρχές διαφάνειας και σεβασμού προς τον καταναλωτή, ιδιαίτερα όταν γίνονται αλλαγές σε υπηρεσίες που έχουν ήδη πληρωθεί. Εφόσον δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει καθόλου την υπηρεσία, ζητά από τον ΚΟΑ επιστροφή χρημάτων ή πίστωση για μελλοντική χρήση όταν και αν το πρόγραμμα λειτουργήσει ξανά κανονικά και υπάρχουν διαθέσιμες λωρίδες. Μέσω της επιστολής του απαιτεί να αντιμετωπιστεί άμεσα το ζήτημα της υπερπληρότητας και ελπίζει το σχόλιό του να συμβάλει στη βελτίωση της εμπειρίας όλων των αθλούμενων.

Την καταγγελία επιβεβαιώνουν πηγές από το ΑΓΟ, αφού όπως μας αναφέρθηκε ενώ στην αρχή τους είχε παραχωρήσει περισσότερες λωρίδες, στην πορεία άλλαξαν τα δεδομένα και μειώθηκαν.

Σημειώνεται πως παρά τις προσπάθειες μάς να επικοινωνήσουμε με το αρμόδιο τμήμα για τους αθλητικούς χώρους στον ΚΟΑ, αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Αναμένουμε την αντίδραση του ΚΟΑ. Άραγε, θα «πνίξει» την καταγγελία ή θα δώσει λύση, αποδεικνύοντας ότι ο Αθλητισμός Για Όλους δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά μια πραγματική υπηρεσία;