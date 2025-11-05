Κοκτέιλ φαινομένων περιλαμβάνει ο καιρός, καθώς προβλέπονται σκόνη, υψηλές θερμοκρασίες αλλά και βροχές, καταιγίδες και αέρας. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση και στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά. Παροδικά θα πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Πέμπτη, τα οποία είναι αισθητά πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση και μη αξιόλογη μεταβολή για το Σάββατο.