Αίσθηση χειμώνα θα δημιουργήσει την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο, ένα σύστημα χαμηλής πίεσης το οποίο αναμένεται να δώσει βροχές και καταιγίδες για αρκετές ημέρες. Πρόκειται για ένα χαμηλό βαρομετρικό που θα επηρεάσει τη περιοχή μας, ανέφερε στο philenews o διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας, Φίλιππος Τύμβιος.

Συγκεκριμένα, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να δούμε βροχές, οι οποίες θα δώσουν ένα τέλος στις παρατεταμένες λιακάδες. «Έρχεται, εξασθενημένη, η διαταραχή που επηρεάζει την Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Τύμβιος. «Είμαι αισιόδοξος για το νερό που θα φέρει», είπε. Ωστόσο, υπογράμμισε πως «τα δεδομένα του μήνα είναι απογοητευτικά».

Ο Οκτώβρης, εξηγεί ο κ. Τύμβιος, ήταν ιδιαίτερα χαμηλά σε βροχοπτώσεις. Όμως, παρά τα δεδομένα, κατατάσσεται στην 44η θέση ως προς την ανομβρία. «Είχαμε 44 άλλους πιο ξηρούς». Η ξηρασία, επισημαίνει ο κ. Τύμβιος πλήττει όλο αυτό το διάστημα, πέρα από την Κύπρο και ολόκληρη την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Πάντως, τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν ακόμη και με μια καταιγίδα. Αυτό δείχνουν και τα χθεσινά δεδομένα του Τμήματος Μετεωρολογίας. Ο Λυθροδόντας με 13,7 χιλιοστά βροχής έφτασε στο 32% της ποσότητας νερού που αντιστοιχεί για στο Νοέμβρη, ενώ τα Λεύκαρα με 15,4 χιλιοστά βροχής έφτασαν στο 29%.

Επιστρέφει το «Λα Νίνια»

Το κλιματικό φαινόμενο Λα Νίνια, το οποίο είναι συνδεδεμένο με βαρυχειμωνιά και κρύο, επιστρέφει φέτος.

Όπως σημείωσε ο κ. Τύμβιος, το εν λόγω φαινόμενο που κατεβάζει τη θερμοκρασία των υδάτων στον Ειρηνικό, επηρεάζει και τον καιρό της Ευρώπης βαριούς χειμώνες.

Όμως, υπογραμμίζει, δεν είναι βέβαιο κατά πόσο θα επηρεάσει τον φετινό χειμώνα της Κύπρου.