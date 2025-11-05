Θετικός στο ενδεχόμενο εφαρμογής των self test για αλκοόλ στα φαρμακεία, εμφανίζεται ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες, με μία απλή εξέταση, να ελέγχουν την ποσότητα αλκοόλης που υπάρχει στον οργανισμό τους.

Η διαδικασία του self test, για όσους δεν θέλουν να ξεπεράσουν τα νόμιμα όρια πριν καθίσουν στο τιμόνι, εφαρμόστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα με μεγάλη απήχηση. Με τον τρόπο αυτό, ο οδηγός μπορεί να αντιληφθεί την κατάστασή του πριν οδηγήσει και να αποφύγει τυχόν προβλήματα με την Τροχαία.

«Οι φαρμακοποιοί είναι θετικοί στο να διενεργούν αλκοτέστ»

Μιλώντας στο philenews, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Πλούταρχος Γεωργιάδης, εξήγησε ότι στις χώρες όπου εφαρμόστηκε το self test στα φαρμακεία, αυτό έγινε καθαρά ως ιδιωτική πρωτοβουλία για τους ευσυνείδητους πολίτες που θέλουν να γνωρίζουν αν έχουν ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλης στον οργανισμό τους.

Όπως ανέφερε, «είμαστε υπέρ οποιασδήποτε υπηρεσίας μπορεί να προσφερθεί από τα φαρμακεία προς τους πολίτες. Οι φαρμακοποιοί είναι θετικοί στο να διενεργούν αλκοτέστ».

Πρόσθεσε ότι ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος βρίσκεται σε επαφές με διάφορες εταιρείες για την εισαγωγή αλκοτέστ, έτσι ώστε αυτά να προσφέρονται από τα φαρμακεία με ιδιωτική πρωτοβουλία.

Πώς λειτουργεί

Το τεστ είναι απλό στη χρήση. Στο εξωτερικό κοστίζει από 5 έως 7 ευρώ ανά συσκευασία και περιέχει δύο τεστ. Βασίζεται σε χρωματική ένδειξη για την εκτίμηση των επιπέδων αλκοόλης. Για τη σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, το τεστ πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 15 λεπτά μετά την κατανάλωση αλκοόλ, και όχι αμέσως.

Ενδεικτικά επίπεδα:

0 – Αρνητικό (λευκό)

0.2 – Χαμηλή ποσότητα

0.5 – Υψηλή ένδειξη

0.8 – Πολύ υψηλή ένδειξη (κόκκινο)

Η εφαρμογή σε άλλες χώρες

Εκτός από την Ελλάδα, η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που απαιτεί από τους οδηγούς να έχουν αλκοτέστ στο αυτοκίνητό τους (αν και η μη συμμόρφωση δεν επιφέρει πλέον πρόστιμο). Τα τεστ πωλούνται ευρέως, μεταξύ άλλων και στα φαρμακεία. Επιπλέον, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς επιτρέπουν την πώληση αλκοτέστ ως απλά διαγνωστικά ή ιατρικά βοηθήματα στα φαρμακεία, χωρίς όμως να υπάρχει απαραίτητα νομοθετική υποχρέωση για τους οδηγούς να τα φέρουν.