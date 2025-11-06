Τις ενδείξεις για δύο κακώσεις στο κεφάλι της ηλικιωμένης γυναίκας που φέρεται να έχασε τη ζωή της κατά τη μεταφορά σε ασθενοφόρο, επιβεβαίωσε στο philenews ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης. Ο κ. Ματσάκης ορίστηκε από την οικογένεια για τη διενέργεια της νεκροτομής, ενώ από την πλευρά του κράτους συμμετείχε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους.

Οι δύο τους, κατά τον κ. Ματσάκη, συμφωνούν στα ευρήματα τους για τις κακώσεις στο κεφάλι και περιμένουν το αποτέλεσμα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων, οι οποίες αναμένεται να δείξουν αν υπάρχουν παθολογικές ανωμαλίες. Μιλώντας στο philenews, ο Μάριος Ματσάκης διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τελικό πόρισμα, παρά μόνο οι ενδείξεις για δύο κακώσεις στο κεφάλι.

Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αν είναι αποδεκτό στην Κύπρο του 2025 να υπάρχει η πιθανότητα να πέσει στο έδαφος ένας ασθενής κατά τη μεταφορά του σε ασθενοφόρο. Είτε η πτώση αποβεί μοιραία, είτε όχι. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά τον κ. Ματσάκη, συμβαδίζουν με τα όσα κατήγγειλε δημόσια ο γιος της θανούσας, ενώ σε προσωπικό επίπεδο θεωρεί απίθανο μια οικογένεια από 3 άτομα να προβεί σε μια τέτοια καταγγελία χωρίς να είναι σίγουρη για την ακριβή εξέλιξη των γεγονότων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο γιος της ηλικιωμένης γυναίκας κατήγγειλε μιλώντας στο Omega πως η μητέρα του απεβίωσε μετά από πτώσεις στο έδαφος, την ώρα που νοσηλευτής επιχειρούσε να την επιβιβάσει σε ασθενοφόρο. Σύμφωνα με την καταγγελία, την περασμένη Τρίτη η μητέρα του, ηλικιωμένη και με πρόβλημα παχυσαρκίας, αισθανόταν έντονο πόνο στα πλευρά, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της να τους ενέπνεε ανησυχία για κάτι σοβαρό. Η οικογένεια της κάλεσε ασθενοφόρο, αφού οι ίδιοι αδυνατούσαν να τη σηκώσουν για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, ο γιος της ηλικιωμένης φέρεται να προειδοποίησε τους νοσηλευτές να δείξουν προσοχή λόγω του σωματικού βάρους της μητέρας του. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο ένας από αυτούς τον απομάκρυνε και του είπε πως την δουλειά του την ξέρει καλά και θα την κάνει, ενώ ο δεύτερος δεν ενεπλάκη. Τότε, στην προσπάθεια του να μεταφέρει μόνος του την ηλικιωμένη γυναίκα από την καρέκλα στο αναπηρικό καροτσάκι, ο γιος της ισχυρίζεται πως η μητέρα του έπεσε στο έδαφος και χτύπησε το κεφάλι της. Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, αντιλήφθηκε πως η μητέρα του θα πέθαινε.

Ακολούθως, κατά την εκδοχή του γιου, τη μετακίνησαν με δυσκολία στο καροτσάκι και την κατέβασαν στην αυλή για να τη μεταφέρουν στο φορείο. Το νοσηλευτικό προσωπικό φέρεται να απομάκρυνε ξανά τον γιο της ηλικιωμένης, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει ξανά κάτω και να χτυπήσει το κεφάλι της για δεύτερη φορά. «Τη βάλαμε στο φορείο αλλά ήταν ήδη νεκρή», ανέφερε ο καταγγέλλων και πρόσθεσε πως στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος της και τους είπαν πως πέθανε στη μεταφορά.