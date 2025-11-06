Η διαφωνία του ΓΕΕΦ και του υπουργείου Άμυνας, αναφορικά με το αν ο Διευθυντής της Ακαδημίας Άμυνας και Ασφάλειας της Εθνικής Φρουράς, θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης ή κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του ΓΕΕΦ, βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής Επιτροπής Άμυνας.

Μάλιστα, όπως λέχθηκε από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Κώστα Κώστα, η θεσμοθέτηση της Ακαδημίας καθυστέρησε 14 μήνες εξαιτίας δύο λέξεων (συνεννόηση ή εισήγηση). Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά τον Σεπτέμβριο του 2024, εκεί όπου διαπιστώθηκε η διάσταση απόψεων Υπουργείου Άμυνας και ΓΕΕΦ. Ο τέως Α/ΓΕΕΦ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του και υποστήριξε ότι ο Διευθυντής της Ακαδημίας πρέπει να εισηγείται από τον εκάστοτε Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς.

Την ίδια άποψη ασπάζονται και τα μέλη της Επιτροπής Άμυνας, οι οποίοι ζήτησαν όπως ο Διευθυντής της Ακαδημίας να ορίζεται κατόπιν εισήγησης από τον εκάστοτε Αρχηγό του ΓΕΕΦ, προς τον εκάστοτε Υπουργό Άμυνας. Και αυτό διότι η διαφορά της εισήγησης από την συνεννόηση, είναι ότι σε περίπτωση απόρριψης της εισήγησης του Α/ΓΕΕΦ, ο ΥΠΑΜ θα πρέπει να τεκμηριώσει την απόφασή του.

Σύμφωνα με τα μέλη της Επιτροπής, η εισήγηση θα προσδίδει περισσότερη διαφάνεια στον ορισμό του Διευθυντή και των μελών της Ακαδημίας, διότι θα γίνεται με βάση τις ικανότητες και τις εμπειρίες του κάθε Αξιωματικού που εμπίπτει στα κριτήρια.

Την πολιτική ευθύνη για τον ορισμό του Διευθυντή θα έχει ο εκάστοτε Υπουργός Άμυνας.

Ως προς το προφίλ του Διευθυντή, σύμφωνα με τα κριτήρια, αυτός πρέπει να είναι Ανώτερος Αξιωματικός και θα εκτίει διετή θητεία, χωρίς κάποια επιπρόσθετη αύξηση στις απολαβές του. Μάλιστα, σύμφωνα τα όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή, η εν λόγω θέση δεν θα θεωρείται χρόνος διοίκησης για τους Αξιωματικούς και ο εκάστοτε Διευθυντής θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένο από πριν αυτό τον χρόνο.

Ποια είναι η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας

Παρών στην συνεδρία της Επιτροπής ήταν ο Αντισμήναρχος Συμεών Ζάμπας, ο οποίος είναι ο νυν Διευθυντής της Ακαδημίας. Όσον αφορά το έργο της, εξήγησε ότι εδράζεται στη φιλοσοφία του δικτύου, δηλαδή φέρνει κοντά άλλους παράγοντες εγχώριους ή διεθνείς (πανεπιστήμια ή σχολές).

Περιέγραψε επίσης, το αξιόλογο έργο της Ακαδημίας και ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατέγραψε την πρώτη θέση μεταξύ 275 άλλων ακαδημιών στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Άμυνας και πρώτη σε συνεργασίες με διεθνείς οντότητες (Αυστρία, Ελλάδα, Ρουμανία Γαλλία κ.α). Μέσα σε τέσσερα χρόνια έχουν αποφοιτήσει από την ακαδημία 2.000 άτομα, εκ των οποίων 1.200 ξένοι, κάτι το οποίο προσδίδει κύρος στη χώρα μας.

Τέλος, η Επιτροπή ζήτησε από το ΥΠΑΜ να ετοιμάσει τις τροποποιήσεις και να τις φέρει σε νέα συνεδρία πριν από τις 4 Δεκεμβρίου όταν θα διεξαχθεί η τελευταία Ολομέλεια της Βουλής.