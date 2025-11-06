Στις 6/11/2025 μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας Ειδικών Καθηκόντων Πύλας ενημέρωσαν λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, ότι σε έρευνα που διενήργησαν στην περιοχή Πύλας, σε όχημα ενοικίασης που οδηγούσε 26χρονος Ισραηλινός, εντόπισαν μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 3950 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων μετέβησαν στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης και αφού καταμέτρησαν την πιο πάνω ποσότητα προχώρησαν στη κατάσχεση τους όπως και του οχήματος που χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά τους, ενώ ο οδηγός συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα για να οδηγηθεί την επόμενη μέρα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησης του.

Σημειώνεται ότι οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις για την πιο πάνω ποσότητα των καπνικών προϊόντων ξεπερνούν τις €240,000 ευρώ. Η υπόθεση θα τύχει περαιτέρω διερεύνησης από το Τελωνείο Λάρνακας.