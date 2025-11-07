Ο ΟΚΥπΥ δεν μπορεί να τοποθετηθεί προς το παρόν για την καταγγελία που έκανε χθες γιος ηλικιωμένης, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα και υπάρχει απαγορευτικό, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του, Χαράλαμπο Χαριλάου.

Μιλώντας στο philenews, ο κ. Χαριλάου διευκρίνισε πως ο Οργανισμός δεν έχει ενώπιον του κάποια καταγγελία και πως άκουσαν τους ισχυρισμούς από τα ΜΜΕ. Δηλώνει πως δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα και συστήνει να περιμένουμε το πόρισμα της Αστυνομίας. «Η κλήση έγινε και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», ανέφερε, και πρόσθεσε πως «αν μεταφέρθηκε νεκρή θα το δείξει η Υπηρεσία Ασθενοφόρων που είναι μηχανογραφημένη και συνεπώς κάθε κίνηση καταγράφεται».

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος της ηλικιωμένης γυναίκας κατήγγειλε στο Omega πως η μητέρα του απεβίωσε μετά από πτώσεις στο έδαφος, την ώρα που νοσηλευτής επιχειρούσε να την επιβιβάσει σε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, την περασμένη Τρίτη η μητέρα του, ηλικιωμένη και με πρόβλημα παχυσαρκίας, αισθανόταν έντονο πόνο στα πλευρά, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της να τους ενέπνεε ανησυχία για κάτι σοβαρό. Η οικογένεια της κάλεσε ασθενοφόρο, αφού οι ίδιοι αδυνατούσαν να τη σηκώσουν για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, ο γιος της ηλικιωμένης φέρεται να προειδοποίησε τους νοσηλευτές να δείξουν προσοχή λόγω του σωματικού βάρους της μητέρας του. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο ένας από αυτούς τον απομάκρυνε και του είπε πως την δουλειά του την ξέρει καλά και θα την κάνει, ενώ ο δεύτερος δεν ενεπλάκη. Τότε, στην προσπάθεια του να μεταφέρει μόνος του την ηλικιωμένη γυναίκα από την καρέκλα στο αναπηρικό καροτσάκι, ο γιος της ισχυρίζεται πως η μητέρα του έπεσε στο έδαφος και χτύπησε το κεφάλι της. Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, αντιλήφθηκε πως η μητέρα του θα πέθαινε.

Ακολούθως, κατά την εκδοχή του γιου, τη μετακίνησαν με δυσκολία στο καροτσάκι και την κατέβασαν στην αυλή για να τη μεταφέρουν στο φορείο. Το νοσηλευτικό προσωπικό φέρεται να απομάκρυνε ξανά τον γιο της ηλικιωμένης, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει ξανά κάτω και να χτυπήσει το κεφάλι της για δεύτερη φορά. «Τη βάλαμε στο φορείο αλλά ήταν ήδη νεκρή», ανέφερε ο καταγγέλλων και πρόσθεσε πως στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος της και τους είπαν πως πέθανε στη μεταφορά.

Από την πλευρά του ο Μάριος Ματσάκης μιλώντας στο philenews, έκανε λόγο για δύο κακώσεις στο κεφάλι της ηλικιωμένης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως για το τελικό πόρισμα θα πρέπει να έχουν ενώπιον τους και το αποτέλεσμα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων.