Άλλοι εφτά υπήκοοι τρίτων χωρών, που βρίσκονταν παράνομα στην Κύπρο, επέστρεψαν στις χώρες τους, μέσω των διαδικασιών αναγκαστικών και εθελούσιων επιστροφών.

Τα εν λόγω πρόσωπα, επέστρεψαν στη χώρα τους, στο πλαίσιο κοινής πτήσης αναγκαστικής επιστροφής του Οργανισμού FRONTEX, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, από τις γερμανικές αρχές. Πρόκειται για τη 16η συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου σε κοινές επιχειρήσεις επιστροφής του οργανισμού FRONTEX, για το έτος 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του 2025, μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου έχουν απελαθεί ή επαναπατρισθεί στις χώρες καταγωγής τους, 10446 υπήκοοι τρίτων χωρών, που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο. Κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο αριθμός αυτός ανήλθε στους 8469.