Οι κάμερες που τοποθετήθηκαν σε αριθμό σχολείων φαίνεται να αποδίδουν, τόσο στο θέμα της αποτροπής καταστροφών, όσο και στον τομέα εντοπισμού παραβατών.

Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κάμερες κατέγραψαν τα παιδιά που προκάλεσαν ζημιές σε σχολεία και στη συνέχεια κλήθηκαν οι γονείς τους οι οποίοι πλήρωσαν το κόστος των καταστροφών.

Αυτό λέχθηκε από την υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών, η οποία εξέτασε τον προυπολογισμό του Υπουργείου της για το 2026.

Όπως ανέφερε η Υπουργός σε αρκετές περιπτώσεις αναγνωρίστηκαν παιδιά από τις κάμερες και οι γονείς τους, πλήρωσαν τους βανδαλισμούς.