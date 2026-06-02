Η Kυβέρνηση έχει θέση ως προτεραιότητα την αναβάθμιση του θεσμού των αθλητικών σχολείων, ανέφερε την Τρίτη η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στον χαιρετισμό της κατά την τελετή βράβευσης αρίστων μαθητών-αθλητών, που έλαβε χώρα στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, η βράβευση των αρίστων μαθητών αθλητών αποτελεί οφειλή απέναντι σε όλα τα νέα παιδιά που διακρίνονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, σε όλο το φάσμα των σχολικών αγώνων, σε παγκύπριο, πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο, σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα.

«Στο σύνολό τους, αποτελούν υγιή πρότυπα, πρεσβευτές των υψηλών ιδεωδών του αθλητισμού αλλά και παράδειγμα υπομονής, επιμονής και αγωνιστικότητας. Είναι στο πλαίσιο αυτό που η στήριξη της προσπάθειάς τους, καθώς επίσης η ενίσχυση της υγιούς ενασχόλησης και η περαιτέρω εμπλοκή των νέων μας με τον τομέα, τίθεται στην ύψιστη βαθμίδα των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου.

Πρόσθεσε ότι εκτιμώντας τον αθλητισμό ως ισχυρό θεμέλιο παιδείας, πολιτισμού και δημοκρατίας, το μάθημα της φυσικής αγωγής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με σαφή επιδίωξη την ολόπλευρη καλλιέργεια του πνεύματος, του σώματος και της προσωπικότητας των παιδιών.

«Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στα παιδιά που διακρίνονται από έμφυτο ταλέντο, υιοθετούμε στοχευμένες δράσεις και σχεδιασμούς. Μέσα από τον θεσμό των αθλητικών σχολείων επιδιώκουμε την πολύπλευρη ενίσχυση των εν λόγω παιδιών. Συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή όσο και την προπονητική υποστήριξη, τα εν λόγω σχολεία, έδωσαν διαχρονικά, ώθηση στην αθλητική παιδεία στον τόπο μας, επιτρέποντας στα παιδιά να εξελίξουν τις ικανότητές και να διακριθούν στο άθλημα της επιλογής τους», συμπλήρωσε.

Η Υπουργός τόνισε επίσης ότι τα αθλητικά σχολεία μέσα από τα εξειδικευμένα προγράμματά τους, πέραν από τη σωστή προετοιμασία, εστιάζουν στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αριστεία στον αθλητισμό, προσθέτοντας ότι το αυξημένο ενδιαφέρον που παρατηρείται για φοίτηση στα αθλητικά σχολεία αλλά και οι αγωνιστικές διακρίσεις των αθλητών-μαθητών στις Παγκόσμιες Γυμνασιάδες και στα Πανελλήνια πρωταθλήματα, καθώς και οι εξαιρετικές σχολικές επιδόσεις τους, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της δομής και φιλοσοφίας του.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ενίσχυση της προπονητικής δραστηριότητας κατά τις πρωινές ώρες, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση της ακαδημαϊκής προόδου των αθλητών μας, μέσω των αθλητικών γυμνασίων και λυκείων, αποτελεί το εφαλτήριο για την επίτευξη μεγαλύτερων αθλητικών και ακαδημαϊκών διακρίσεων», επεσήμανε.

«Ως αποτέλεσμα των όσων προανέφερα θέτουμε ως προτεραιότητα την αναβάθμιση του θεσμού των αθλητικών σχολείων», τόνισε στη συνέχεια.

Πρόσθεσε ότι προς την κατεύθυνση αυτή υψίστης σημασίας, είναι το γεγονός ότι, κατά τη φετινή χρονιά με αφορμή την συμπλήρωση είκοσι χρόνων από την έναρξη του θεσμού των αθλητικών λυκείων, έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες για τη θεσμοθέτηση του αθλητικού σχολείου προκειμένου τα αθλητικά και τα μουσικά σχολεία να θεμελιωθούν ως εκπαιδευτήρια ειδικού ενδιαφέροντος που προάγουν την αθλητική και τη μουσική αριστεία.

«Κύρια στόχευσή μας είναι η εξέλιξη των σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος, σε ένα πλαίσιο που να ικανοποιεί τις ανάγκες, τις προσδοκίες σας αλλά και της απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τον στόχο της βελτίωσης των επιδόσεων, σημείωσε ως ιδιαίτερης σημασίας προτεραιότητα την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού, την αναβάθμιση υποδομών και τη δημιουργία λειτουργικών και ασφαλών εγκαταστάσεων, που θα διασφαλίζουν μία ολοκληρωμένη αθλητική προετοιμασία, προσθέτοντας ότι τον Μάρτιο εγκαινιάστηκε το γυμναστήριο του αθλητικού λυκείου Βεργίνας, το πρώτο μίας σειράς άλλων σχολείω, η υλοποίηση των οποίων θα ακολουθήσει στη συνέχεια και στις υπόλοιπες επαρχίες.

Συμπλήρωσε ότι, στο ίδιο πλαίσιο και μεταξύ άλλων, τροχοδρομείται η ανέγερση του νέου αθλητικού γυμνάσιου Παραλιμνίου, η δημιουργία πολυπροπονητηρίων σε όλες τις πόλεις και η αναβάθμιση ιστορικών σταδίων που εξυπηρετούν τις ανάγκες και των αθλητικών σχολείων.

«Τα όσα ανέφερα αποτελούν μέρος μόνο της πολιτικής που υιοθετούμε επιδιώκοντας να δώσουμε ώθηση στην αθλητική δραστηριότητα στον τόπο μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο της εξέλιξης των σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος, σε ένα πλαίσιο που να ικανοποιεί τις ανάγκες, τις προσδοκίες σας αλλά και της απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Αυτός άλλωστε είναι ο προσανατολισμός της ευρύτερης πολιτικής που υιοθετούμε για την εξέλιξη της παιδείας του τόπου μας, την ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου.

ΚΥΠΕ