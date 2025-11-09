Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Ειρήνης Διομήδους, συζύγου του Διομήδη Διομήδους, στέλεχος της ΕΔΕΚ, και μητέρας δύο παιδιών. Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο κ. Διομήδους με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας την σύζυγό του με συγκινητικά λόγια.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Έφυγε πριν από λίγο για την γειτονιά των Αγγέλων η λατρευτή αγαπημένη μου σύζυγος και μητέρα των δύο κοριτσιών μας, Ειρήνη Διομήδους (Σταύρου Ευθυμίου από Πέτρα Σολέας). Καλό σου ταξίδι στο φως ΑΡΧΑΓΓΕΛΕ μου και καλή αντάμωση!».

Η είδηση σκόρπισε βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς, ενώ πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης εκφράζονται προς την οικογένεια.