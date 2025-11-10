Ενώ το φράγμα Αρμίνου βρίσκεται στις κοινότητες τους, εντούτοις το νερό του όχι μόνο δεν βοηθά στις ανάγκες τους, αλλά μεταφέρεται αποκλειστικά στην άλλη άκρη της Κύπρου μέσω του Νοτίου Αγωγού από της κατασκευής του μέχρι σήμερα. Η λειψυδρία ωστόσο που πλέον μαστίζει την Κύπρο και το τεράστιο πρόβλημα που μονίμως παρατηρείται, καθιστούν αναγκαία την αλλαγή της πολιτικής αυτής.

Αυτό τονίζουν οι εκπρόσωποι των παραποτάμιων κοινοτήτων της κοιλάδας του Διαρίζου, εκτιμώντας ότι αυτή είναι η πλέον πρόσφορη λύση για να μην ξαναζήσουν τις εφιαλτικές στιγμές που πέρασαν το φετινό καλοκαίρι, μετά και τις επιπρόσθετες δυσκολίες που δημιούργησε η καταστροφή από πυρκαγιά της μονάδας αφαλάτωσης της Πάφου.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι όταν το φράγμα κατασκευάστηκε το 1990, το νερό διοχετεύθηκε προς τα Κοκκινοχώρια, με αποτέλεσμα οι κοινότητες των κοιλάδων Διαρίζου και Ξεροπόταμου να μείνουν χωρίς επαρκή υδροδότηση. Παρά τις υποσχέσεις για τη δημιουργία αγωγού που θα επέτρεπε την υδροδότηση και αυτών των κοινοτήτων με νερό, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση, επισημαίνουν.

Ήδη την θέση τους αυτή την κοινοποίησαν προς την Υπουργό Γεωργίας, με την οποία συναντήθηκαν στις αρχές του χρόνου μετά από πρωτοβουλία του βουλευτή Πάφου Χρύσανθου Σαββίδη. Αναφερόμενος στο θέμα, μετά την επαναφορά του λόγω των πολύ δύσκολων συνθηκών που βίωσε η κοιλάδα του Διαρίζου το φετινό καλοκαίρι, ο κ. Σαββίδης επεσήμανε ότι συμφωνήθηκε τότε να γίνει μια περιβαλλοντική μελέτη, την οποία θα αναλάβει το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου, για να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι διαδικασίες δημιουργίας αγωγού.

Στις θέσεις που καταθέτουν επίσης οι αρχές της περιοχής για επίλυση του προβλήματος, περιλαμβάνονται το θέμα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος άντλησης νερού για γεωργικούς σκοπούς, καθώς και η δυνατότητα των κοινοτήτων να υποβάλουν αιτήσεις για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Στο μεταξύ, μπορεί η Πάφος στο άμεσο μέλλον να έχει απεξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες για την ύδρευση της λόγω των αφαλατώσεων που λειτουργούν πλέον, αλλά μακροπρόθεσμα είναι αναγκαία η προώθηση έργων για πλήρη απεξάρτηση όλης της επαρχίας στο υδατικό και για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στην άρδευση, τονίζει με δηλώσεις του στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ο οποίος αναφέρει ειδικότερα πως για τα δύο νέα φράγματα που από την ανάληψη των καθηκόντων του τόνιζε ότι είναι αναγκαίο να κατασκευασθούν στην Πάφο, έχουν ενταχθεί στον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του κράτους. Πρόκειται, διευκρίνισε, για το φράγμα που ζητούσαμε να γίνει στην Επισκοπή, χωρητικότητας 5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού και το φράγμα στη Σουσκιού, το οποίο θα είναι εμπλουτιστικό και όχι αποθηκευτικό φράγμα, θα συγκρατεί δηλαδή τη ροή των υδάτων για να μην χάνονται ποσότητες.