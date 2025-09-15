Τη βεβαιότητα ότι ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών πλέον η επαρχία Πάφου θα έχει λυμένο το θέμα της ύδρευσης και για το 2026, μετά τα έργα που εκτελούνται προς τον σκοπό αυτό, προέβη ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου.

Μιλώντας από την Πάφο ο κ. Γρηγορίου τόνισε ότι με τις μονάδες αφαλάτωσης είμαστε πια σε θέση να πούμε από τώρα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, ότι δε θα υπάρξει πρόβλημα στην επαρχία Πάφου για σκοπούς υδροδότησης και τον επόμενο χρόνο και οι προσπάθειες των αρμοδίων επικεντρώνονται στο να μη γίνουν περικοπές για σκοπούς ύδρευσης.

Φαίνεται ότι θα τα καταφέρουμε να μην υπάρχουν περικοπές παρόλο που είμαστε στην αρχή του νέου υδρολογικού έτους και επειδή έχουμε προσδοκίες ότι θα έχουμε περισσότερες βροχές από την περσινή άνομβρη χρονιά, εκτίμησε ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου. Οι προσπάθειες μας, τόνισε, επεκτείνονται ώστε η επάρκεια αυτή για την ύδρευση να καλύψει όλη την Κύπρο.

Ο κ. Γρηγορίου επεσήμανε ότι μετά τη λύση, ουσιαστικά, του υδρευτικού προβλήματος της Πάφου και για το 2026, η στόχευση πλέον επικεντρώνεται στην αύξηση των αποθεμάτων στα φράγματα για τον πρωτογενή τομέα και τη γεωργία. Προσδοκία μας είναι, τόνισε, ότι το νέο υδρολογικό έτος θα φέρει περισσότερα νερά από τα προηγούμενα, ώστε ο στόχος αυτός να επιτευχθεί ευκολότερα και με αποτελεσματικότερο τρόπο.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, αναφερόμενος στο ίδιο θέμα τόνισε ότι σε συνεργασία με τα αρμόδια κρατικά τμήματα και τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης επετεύχθη ο πολύ δύσκολος στόχος της αποφυγής περικοπών νερού στους καταναλωτές.

Πλέον η κατάσταση βελτιώνεται, τόνισε, αφού από τις αφαλατώσεις που έχουν αρχίσει να λειτουργούν λαμβάνουμε πλέον 12.000 κυβικά μέτρα νερού στα Πότιμα και 15.000 στα Κούκλια, η οποία ποσότητα μέχρι το καλοκαίρι θα αυξηθεί στις 25.000 κυβικά μέτρα.