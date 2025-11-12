Μια άκρως ενδιαφέρουσα απόφαση που επηρεάζει δεκάδες ενοικιαστές, εξέδωσε πρόσφατα το Εφετείο και αλλάζει τα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι σήμερα όσον αφορά στο ενοικιοστάσιο.

Το Εφετείο έκρινε ότι εφόσον η σύμβαση που είχε ο αιτητής για μίσθωση ενός υποστατικού τερματίστηκε, όφειλε να το εγκαταλείψει, διαφορετικά διέπραττε ποινικό αδίκημα. Η απόφαση αυτή θορύβησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης που είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο για το ενοικιοστάσιο και ήδη μελετάται σε βάθος, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους ενοικιαστές.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, εταιρεία είχε κινηθεί ποινικά κατά ενοικιαστή γιατί αρνείτο να εγκαταλείψει υποστατικό που ενοικίαζε στη Λάρνακα. Αυτός αθωώθηκε πρωτόδικα, στην κατηγορία για κατοχή γης εγγεγραμμένης επ’ ονόματι άλλου προσώπου χωρίς τη συναίνεση του.

Η εταιρεία κατέθεσε έφεση προσβάλλοντας την αθώωση του ενοικιαστή, ισχυριζόμενη ότι: (α) με την κατάληξη του πως δεν είχε στοιχειοθετηθεί η μη ύπαρξη συναίνεσης από μέρους της εταιρείας και (β) δεν αποφάνθηκε εάν η συμβατική σχέση μεταξύ των διαδίκων είχε τερματιστεί και λόγω τούτου είχε αδιαμφισβήτητα αρθεί και η συναίνεση της εταιρείας για κατοχή του ακινήτου, το πρωτόδικο Δικαστήριο εφάρμοσε πλημμελώς τον Νόμο επί των πραγματικών γεγονότων.

Όπως εξηγείται στην απόφαση, την 1.3.2013 η ΣΠΕ Βασιλικός – Πεντάσχοινος, τότε ιδιοκτήτρια υποστατικού στην επαρχία Λάρνακας, συνήψε συμφωνία ενοικίασής του με τον εφεσίβλητο για περίοδο ενός έτους έναντι μηνιαίου ενοικίου €500. Ο εφεσίβλητος πλήρωσε τα συμφωνηθέντα ενοίκια μέχρι την 1.3.2014 και έκτοτε δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό. Ούτε και άσκησε το συμβατικό δικαίωμα για ανανέωση της σύμβασης παρά το γεγονός ότι συνέχισε να διατηρεί την κατοχή του υποστατικού. Στις 23.5.2016 ο εφεσίβλητος απέστειλε επιστολή στην τότε ιδιοκτήτρια ΣΠΕ Μακράσυκας με την οποία ζήτησε όπως «γίνει νέο συμβόλαιο από 1/3/14 και μετά με το ποσό 300 ευρώ μηνιαίως». Δεν υπήρξε κάποια κατάληξη επί της πρότασης αυτής.

Στις 12.8.2016 το επίδικο ακίνητο ενεγράφη επ’ ονόματι της εφεσείουσας εταιρείας η οποία με επιστολή ημερ. 21.2.2018 του ανέφερε ότι οφείλει το ποσό των €23.500 ως καθυστερημένα ενοίκια και τον κάλεσε να τα καταβάλει εντός 15 ημερών, επισημαίνοντας ότι αν δεν το πράξει θα τερματίσει την ενοικίαση του υποστατικού. Ο εφεσίβλητος με επιστολή των δικηγόρων του αρνήθηκε ότι οφείλει το προαναφερόμενο ποσό και ισχυρίστηκε ότι η εφεσείουσα δεν είχε συμμορφωθεί με δικές της συμβατικές υποχρεώσεις. Η εταιρεία με επιστολή στις 24.7.2019 τερμάτισε την ενοικίαση του υποστατικού και κάλεσε τον εφεσίβλητο όπως στις 31.8.2019 παραδώσει κενή και ελεύθερη κατοχή του υποστατικού. Τελικά αντί άλλης διευθέτησης, το υποστατικό τελικά παραδόθηκε το 2022.

Το Εφετείο διαφώνησε με το εύρημα του πρωτόδικου Δικαστηρίου, δηλαδή ότι δεν ικανοποιείτο το τρίτο συστατικό στοιχείο του αδικήματος, δηλαδή πως διέμενε χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, εφόσον ο εφεσίβλητος απέκτησε κατοχή του υποστατικού δυνάμει ενοικιαστηρίου εγγράφου, δεν βρέθηκε αυθαίρετα να το κατέχει αλλά ούτε και ο τερματισμός της σύμβασης οδηγεί στο ότι η συναίνεση άρθηκε από τον ιδιοκτήτη.

Όπως επεσήμανε το Εφετείο, από την 1.10.2019 που ο εφεσίβλητος αρνήθηκε να παραδώσει κατοχή του υποστατικού παρά το ότι η σύμβαση είχε ρητά και με σαφήνεια τερματιστεί, νοείται ότι κατείχε το ακίνητο χωρίς τη συναίνεση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη του, ήτοι της εφεσείουσας. «Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε άλλη κατάληξη θα καταστρατηγούσε τον σκοπό του Νομοθετήματος. Εξάλλου στο Άρθρο 281(2) του Ποινικού Κώδικα προβλέπεται ρητά η περιορισμένη υπεράσπιση που μπορεί να προβληθεί και η οποία δεν περιλαμβάνει τα όσα κατέγραψε το πρωτόδικο Δικαστήριο. Ούτε και μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο κατηγορίας βάσει του Άρθρου 281(1) του Π.Κ. το κατά πόσο η σύμβαση τερματίστηκε “παράνομα” ως ισχυρίζεται ο ευπαίδευτος συνήγορος για τον εφεσίβλητο. Τέτοια “παρανομία” ενδεχομένως να έχει σημασία στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας για αποζημιώσεις. Εν προκειμένω, όμως, καταλήγουν οι τρεις εφέτες, το μόνο που έπρεπε να είχε εξεταστεί ήταν το κατά πόσο υφίστατο ή όχι συναίνεση της εφεσείουσας στην κατοχή του ακινήτου από τον εφεσίβλητο. Η απάντηση ήταν ξεκάθαρα αρνητική». Μετά την απόφαση αυτή ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος στην κατηγορία της κατοχής γης εγγεγραμμένης σε άλλο χωρίς τη συναίνεσή του.

Εξετάζει το Υπουργείο

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η απόφαση αυτή μελετάται από το υπουργείο Δικαιοσύνης με οδηγίες του αρμόδιου υπουργού, για να διαπιστωθούν τα ζητήματα που προκύπτουν και ενδεχομένως να μελετηθούν μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Πολιτεία προκειμένου να αποφευχθούν ενέργειες και διαδικασίες που να επηρεάσουν ευρύτερα τα κοινωνικά σύνολα και κυρίως ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.