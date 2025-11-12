Πανικός επικράτησε στην Πάφο όπου ήταν και το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού που ταρακούνησε την Κύπρο γύρω στις 11:30 το πρωί. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλες τις επαρχίες, με τους πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους, σχολεία να εκκενώνουν τις αίθουσες, ενώ μέχρι στιγμής -ευτυχώς- δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν και ακόμη εφτά μετασεισμοί.

Πανικόβλητοι πολίτες στην Πάφο

Στην Πάφο ο σεισμός ήταν κάτι παραπάνω από αισθητός. Η ένταση της δόνησης και η χρονική διάρκεια της προκάλεσε πανικό σε πολλούς πολίτες που βγήκαν στους δρόμους, ενώ και δύο τουλάχιστον μετασεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί τα επόμενα 20 λεπτά περίπου, αυξάνοντας το αίσθημα της ανησυχίας.

Το θετικό της έντονης αυτής δραστηριότητας είναι ότι αποφεύχθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές σε περιουσίες. Από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Πάφου αναφέρθηκε πριν λίγα λεπτά στο philenews ότι δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς πολιτών, αν και η ένταση του φαινομένου προκάλεσε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις από πολίτες που πανικοβλήθηκαν και ζητούσαν πληροφορίες.

Μόνη αναφορά για συνέπειες από τον ισχυρό σεισμό, αφορούσε στο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, στα ανήφορα της Τσάδας, όπου παρατηρήθηκε πτώση πετρών και κομματιών βράχους από τα πρανή στο οδόστρωμα.

Ιδιαίτερα έντονος ήταν ο σεισμός στην χαμηλή περιοχή Πάφου, ενώ στο αεροδρόμιο της επαρχίας που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ταρακουνήθηκε με πρωτοφανή ρυθμό εδώ και χρόνια, χρειάστηκε βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων να γίνει έλεγχος του διαδρόμου προσγειώσεων και απογειώσεων αεροσκαφών για τυχόν ζημιές πριν ξεκινήσουν εκ νέου οι πτήσεις.

Σε πολλά σημεία της πόλης της Πάφου και περιαστικών περιοχών καταγράφηκε συγκέντρωση ανθρώπων σε ανοιχτούς χώρους, αφού εγκατέλειπαν άρον άρον τα σπίτια και τις εργασίες τους για να βγουν έξω.

Αν και η έντονη σεισμική δραστηριότητα προκάλεσε πολύ μικρά προβλήματα στην επαρχία Πάφου, εντούτοις όπως δηλώνει στο philenews ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι τεχνικοί του Οργανισμού έχουν λάβει οδηγίες να είναι σε συνεχή επιφυλακή τις επόμενες ώρες για επίλυση τυχόν προβλημάτων εμφανισθούν.

Καμία κλήση για βοήθεια στη Λεμεσό μετά τη σεισμική δόνηση

Καμία κλήση για βοήθεια ή αναφορά για υλικές ζημιές δεν έχει δεχθεί η Αστυνομία Λεμεσού μια ώρα μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε γύρω στις 11:30 και έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων της ΑΔΕ Λεμεσού δεν έλαβε οποιοδήποτε αίτημα για απεγκλωβισμό ατόμου ή αναφορά για ζημιές. Ωστόσο, κάποιες διευθύνσεις σχολείων επικοινώνησαν με την Αστυνομία, ζητώντας οδηγίες για τη διαχείριση της κατάστασης και για το πώς έπρεπε να κινηθούν με τους μαθητές.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Λεμεσό, με εκατοντάδες πολίτες να αναφέρουν την εμπειρία τους κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες εργαζόμενοι εξήλθαν των κτιρίων για λόγους ασφαλείας, ενώ το ίδιο συνέβη και στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού.

Τα σχολεία της πόλης ακολούθησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, με τους μαθητές να μεταφέρονται σε ανοικτούς χώρους μέχρι να δοθεί έγκριση να επιστρέψουν στις τάξεις, πράγμα πολύ έγινε.

Αναστάτωση στο κέντρο της Λάρνακας

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, κυρίως ανάμεσα σε όσους διαμένουν ή εργάζονται σε ψηλά κτήρια, στη Λάρνακα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία δεν αναφέρθηκαν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ζημιές ή τραυματισμοί λόγω του ισχυρού σεισμού. Πιο αισθητή η σεισμική δόμηση έγινε στο κέντρο της πόλης και σε παραθαλάσσιες περιοχές της επαρχίας, όπου προκλήθηκε ανησυχία κυρίως λόγω της διάρκειάς της. Στο κέντρο της πόλης κάποιοι κάτοικοι πολυκατοικιών, αλλά και εργαζόμενοι εκκένωσαν προσωρινά κτήρια, εν αναμονή της επίσημης ενημέρωσης.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε παράλιες περιοχές της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, αλλά και στο Παραλίμνι. Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΑΔΕ Αμμοχώστου, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Ταρακουνήθηκε η Πρωτεύουσα

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη Λευκωσία, με αρκετούς πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους για να προστατευτούν. Μπορεί η δόνηση να ήταν ισχυρή, ευτυχώς, όμως, δεν καταγράφηκαν προβλήματα. Σύμφωνα με την Αστυνομία αλλά και την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής, δεν δέχθηκαν καμία κλήση για βοήθεια, είτε για τραυματισμό είτε για ζημιές.