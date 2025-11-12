Μετά από τέσσερις μέρες αναμονής στο νοσοκομείο μέχρι να το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, χειρουργήθηκε σήμερα. Η χειρουργική επέμβαση στο πόδι της Υπουργού κρίθηκε αναγκαία έπειτα από το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη μετά από το ατύχημα που είχε το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και τώρα η Υπουργός πρέπει να λάβει οδηγίες από τους θεράποντες γιατρούς για την πλήρη αποκατάστασή της. Πάντως, αναμένεται ότι θα είναι περιορισμένη για το επόμενο χρονικό διάστημα αν και η ίδια από την πρώτη στιγμή δήλωσε την ετοιμότητά της να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες της στο υπουργείο Παιδείας και να διαχειρίζεται σημαντικά θέματα του χαρτοφυλακίου της.

Ήδη, αυτές τις μέρες κατά τις οποίες νοσηλευόταν πριν από την επέμβαση, διαχειριζόταν διάφορα ζητήματα και ήταν σε εγρήγορση για θέματα, στα οποία έπρεπε να δώσει οδηγίες.