Η Αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν 17χρονο σε σχέση με πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε σχολική αίθουσα στη Λεμεσό. Ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τελεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Η φωτιά είχε προκαλέσει κινητοποίηση των αρχών, με το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λεμεσού να αναλαμβάνει τις εξετάσεις, οι οποίες συνεχίζονται για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και τυχόν πρόσθετων εμπλεκόμενων προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι η Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10.50 το βράδυ σε αίθουσα του Δ’ Λυκείου Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, με μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να επεμβαίνουν άμεσα για την κατάσβεσή της.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές στην αίθουσα όπου στεγάζεται η διεύθυνση του σχολείου, με την αξία τους να παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.