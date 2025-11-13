Δικαστήριο αποφάσισε την προσωρινή ψυχιατρική νοσηλεία νεαρού χωρίς να τον ακούσει, επί τη βάση των όσων είχε αναφέρει οικείο του πρόσωπο και της εξέτασης του από ιατρό. Ως λόγος είχε αναφερθεί η άκρατη καταναλωτική μανία που τον κυρίευσε, όπως υποστηρίχθηκε στην αίτηση.

Ο νεαρός προσέφυγε μέσω του δικηγόρου Σίμου Α. Αγγελίδη στο Ανώτατο Δικαστήριο όπου εξασφάλισε άδεια για να ζητήσει ακύρωση του διατάγματος υποχρεωτικής εξέτασης και υποχρεωτικής νοσηλείας. Το διάταγμα εκδόθηκε εντός Σεπτεμβρίου μετά από μονομερή αίτηση συγγενικού του προσώπου στην απουσία του αιτητή, από Επαρχιακό Δικαστήριο.

Στην αίτηση που αφορούσε στην έκδοση διατάγματος εξέτασης, όπως αναφέρεται σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το πρόσωπο που αιτήθηκε τη νοσηλεία του, είχε αναφέρει τα ακόλουθα σε σχέση με το κατά πόσο ήταν «επείγον η αίτηση να εξεταστεί από το Δικαστήριο μονομερώς και αυθημερόν»: «Τις τελευταίες ημέρες έχει κυριευτεί από μία μανία και αγοράζει συνέχεια πράγματα που δεν χρειάζεται με αποτέλεσμα να σπαταλά πάρα πολλά λεφτά. Είναι κλειδωμένος στο σπίτι του, δεν τρώει και δεν μας αφήνει να μπούμε μέσα στο σπίτι του, το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση».

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζοντας την αίτηση του νεαρού, σημείωσε ότι στο στάδιο αυτό το Δικαστήριο δεν εμβαθύνει. «Στη βάση του μαρτυρικού υλικού που έχει τεθεί ενώπιον μου προς υποστήριξη του αιτήματος, βρίσκω ότι ο αιτητής έχει αποκαλύψει εκ πρώτης όψεως υπόθεση που δικαιολογεί τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας σε σχέση με τα ακόλουθα»:

(α) Παράβαση του δικαιώματος του να ακουστεί ενώπιον του κατώτερου Δικαστηρίου πριν από την έκδοση των δύο Διαταγμάτων.

(β) Ανεπάρκεια του υλικού που είχε τεθεί ενώπιον του κατώτερου Δικαστηρίου σε σχέση με τις προϋποθέσεις έκδοσης των δύο Διαταγμάτων (περιλαμβανομένης και της πηγής γνώσης) και κατά πόσο τα όποια ευρήματα του κατώτερου Δικαστηρίου ήταν δικαιολογημένα από το μαρτυρικό υλικό που είχε τεθεί ενώπιον του, και

(γ) Κατά πόσο το ίδιο το κατώτερο Δικαστήριο άσκησε δικαστική κρίση ή απλώς κατέγραψε/επανέλαβε τα όσα (συγγενής) του αιτητή και ο ψυχίατρος που εξέτασε τον αιτητή ανέφεραν

Για τους λόγους αυτούς το Ανώτατο έδωσε την αιτούμενη άδεια για να καταχωρηθεί αίτηση ακύρωσης των δύο διαταγμάτων. Η αίτηση ζητήθηκε όπως γίνει επίδοση στο συγγενικό πρόσωπο του αιτητή, για να εμφανιστεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου και προβάλει τις θέσεις του.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κατώτερο δικαστήριο εκδίδει τέτοια διατάγματα χωρίς να ακούσει το επηρεαζόμενο πρόσωπο, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να ανατρέπονται από το Ανώτατο Δικαστήριο.