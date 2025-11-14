Από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, η υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Στρατεύσιμου για όσους δεν την ολοκλήρωσαν εμπρόθεσμα – και αφορούν στρατεύσιμους γεννηθέντες το 2008 και 2009 – θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της κυβερνητικής πύλης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα gov.cy απαιτείται η δημιουργία και ταυτοποίηση προφίλ φυσικού προσώπου. Οι ανήλικοι που έχουν ταυτοποιηθεί και υποβάλουν τη σχετική δήλωση θα μπορούν στη συνέχεια να αιτούνται άδεια εξόδου μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή άδειας εξόδου». Το έγγραφο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Ιστορικό Συναλλαγών τους εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία:

– Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου: 22417130, 22417131, 22417135

– Λεμεσού: 25413366, 25413368, 25369850

– Αμμοχώστου – Λάρνακας: 24625376, 24411300, 24411302

– Πάφου: 26933270, 25413949.

ΚΥΠΕ