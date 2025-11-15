Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Παναγιώτας – Πάνυς Φακοντή, αδελφής του βουλευτή του ΑΚΕΛ Βαλεντίνου Φακοντή, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών.

Η οικογένεια, σε ανακοίνωσή της, αποχαιρετά την πολυαγαπημένη θυγατέρα και αδελφή, καλώντας όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ως ένδειξη τιμής και αγάπης στη μνήμη της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, στις 2:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζητά όπως γίνουν εισφορές στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, στηρίζοντας ένα έργο που –όπως αναφέρεται– τιμά τη μνήμη της Πάνυς. Επισημαίνεται επίσης ότι η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.