Η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό 45χρονου υπόδικου, ο οποίος απεβίωσε στις 15 Νοεμβρίου στις Κεντρικές Φυλακές, διενεργήθηκε σήμερα στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα του ιατροδικαστή, ο θάνατος φαίνεται να οφείλεται σε έμφραγμα του μυοκαρδίου επί παλαιού εδάφους. Από τη σορό λήφθηκαν δείγματα που θα αποσταλούν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις έρευνές του στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.