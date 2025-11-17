Μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας πραγματοποείται την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας. Η εκδήλωση ξεκινά στις 19:00 και περιλαμβάνει σειρά χαιρετισμών και φιλοσοφικές ομιλίες.

Συγκεκριμένα την εκδήλωση θα ανοίξει ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ακολουθούμενος από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Μεσόγειος, Δρα Κυριάκο Βερεσιέ, και τον εκπρόσωπο της Σχολής Φιλοσοφίας Λάρνακας, Πάμπο Ιακώβου.

Στο πρόγραμμα θα ακολουθήσουν τέσσερις επιστημονικές παρουσιάσεις. Ο Δρ Γαβριήλ Ευαγγέλου, επίκουρος καθηγητής Λατινικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα αναπτύξει το θέμα «Η φιλοσοφία ως θεραπεία: η Στωική ψυχολογία του πάθους στις Τουσκουλανές Διατριβές του Κικέρωνα». Στη συνέχεια ο Δρ Χρίστος Χατζηιωάννου, εντεταλμένος διδάσκων Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, θα παρουσιάσει ανάλυση με τίτλο «Δύο Στωικές θεωρίες των παθών και η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία».

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Ροβέρτος Χέλερ, θα αναφερθεί στο θέμα «Τα τέσσερα πρόσωπά μας: Πώς οι Στωικοί κατανοούσαν τους ρόλους της ζωής», ενώ η Δρ Έλσα Νικολαΐδου, φιλόσοφος και συγγραφέας, θα παρουσιάσει πρακτικές ασκήσεις εφαρμογής του Στωικισμού μέσω της ομιλίας «“Πρόχειρα ἔστω” και “πρόχειρα ποιῶν”: Πρακτικές ασκήσεις Στωικισμού για την καθημερινή ζωή».

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με σύνοψη και συζήτηση, τις οποίες συντόνισε η Αγγέλα Καϊμακλιώτη.