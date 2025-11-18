Με περίπου τέσσερις μήνες καθυστέρηση θα παραδοθεί το πολυσυζητημένο έργο της δημιουργίας του Παττίχειου Πάρκου στη Λάρνακα. Το έργο αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ωστόσο, στην πορεία ανακοινώθηκε πως θα παραδοθεί τον Φεβρουάριο του 2026.

Τελικά, σύμφωνα με τον δήμαρχο Λάρνακας, θα τελειώσει τον Απρίλιο του 2026 και η παράδοσή του θα γίνει σταδιακά ξεκινώντας από την αρχή του επόμενου χρόνου. «Ο λόγος είναι πως υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Για παράδειγμα το καλοκαίρι δεν μπορούσαν να γίνονται συγκολλήσεις στον χώρο. Ο στόχος μας είναι, όμως, μέχρι τον Απρίλιο να παραδοθεί όλο το έργο», σημείωσε ο κ. Βύρας.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αντιδράσεις μερίδας πολιτών για το έργο, τόσο για τον χώρο στάθμευσης που δημιουργήθηκε μέσα στο πάρκο, όσο και για τις υπόλοιπες υποδομές.

Οι πολίτες που διαμαρτύρονται κάνουν λόγο για καταστροφή του περιβάλλοντος, σε μια περιοχή που εμπίπτει στο Δίκτυο Natura 2000, λόγω του υγροβιότοπου της αλυκής. Υπενθυμίζεται πως οι διαμαρτυρόμενοι είχαν ζητήσει πέρσι τον τερματισμό των εργασιών και τη διενέργεια Μελέτης Επιπτώσεων για το Περιβάλλον.

Μετά τις αντιδράσεις το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε αλλαγές στον σχεδιασμό, όπως η ματαίωση του skatepark, των γηπέδων που προγραμματίζονταν, καθώς και δεύτερου χώρου στάθμευσης στην περιοχή Φανερωμένης.

Επιπρόσθετα, λήφθηκε απόφαση όπως σε όλους τους πεζόδρομους χρησιμοποιηθούν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Οι αλλαγές υποβλήθηκαν στην Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία εξέδωσε θετική γνωμάτευση τον Μάρτιο του 2024.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία κυκλικής υπερυψωμένης πεζογέφυρας, η οποία θα βρίσκεται περιμετρικά του Παττίχειου αμφιθεάτρου, βοτανικό κήπο, πάρκο σκύλων, ανοικτό γυμναστήριο με θέα την αλυκή, εστιατόριο με παιχνιδότοπο και νέες διαδρομές περιπάτου.