Έντονη νευρικότητα και τάσεις αποσυμπίεσης καταγράφονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών, καλλιεργώντας προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών και στα κυπριακά πρατήρια.

Η πτώση της τιμής του αργού τύπου Brent γύρω στα 90 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφει ουσιαστικά μείωση κατά 23% μέσα στον τελευταίο μήνα, σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη διπλωματική προσέγγιση Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, έχει μετριάσει τους φόβους για γενικευμένη διαταραχή στην παγκόσμια τροφοδοσία. Παρότι οι αγορές παραμένουν ευάλωτες λόγω της γεωπολιτικής σημασίας των Στενών του Ορμούζ, η υποχώρηση των διεθνών δεικτών ανοίγει τον δρόμο για ανάσες στην τσέπη των καταναλωτών.

Η εγχώρια αγορά καυσίμων κινείται αυτή τη στιγμή σε δύο ταχύτητες, αποτυπώνοντας τις χρονικές υστερήσεις που παρατηρούνται παραδοσιακά μέχρι να μετακληθούν οι διεθνείς μεταβολές στις εγχώριες αντλίες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η περίοδος μεταξύ 8 Μαΐου και 29 Μαΐου 2026 χαρακτηρίστηκε από εκ διαμέτρου αντίθετες τάσεις μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου:

Αμόλυβδη 95: Κατέγραψε αύξηση κατά 4,9 σεντ ανά λίτρο. Η μέση παγκύπρια τιμή σκαρφάλωσε από το €1,561 στο €1,610, με τη φθηνότερη τιμή να εντοπίζεται στο €1,499 και την ακριβότερη να αγγίζει το €1,736.

Πετρέλαιο κίνησης: Αντίθετα, παρουσίασε σημαντική μείωση κατά 8,6 σεντ ανά λίτρο. Η μέση τιμή του υποχώρησε από το €1,888 στο €1,802, με διακύμανση από €1,699 έως €1,905 παγκυπρίως.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η μεταβολή του κρίθηκε σχεδόν ανεπαίσθητη, σημειώνοντας ανεπαίσθητη άνοδο 0,6 σεντ, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στο €1,391 ανά λίτρο.

Η άνοδος που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα οφείλεται στην εκρηκτική πορεία των διεθνών τιμών από τον περασμένο Φεβρουάριο, γεγονός που ανάγκασε την Κυβέρνηση να παρέμβει μειώνοντας τους φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, προκειμένου να στηρίξει μια αγορά απόλυτα εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας.

Οι λιανικές τιμές στην Κύπρο ακολουθούν πιστά τη μεταβολή του διεθνούς δείκτη Platts, ο οποίος αφορά τα διυλισμένα προϊόντα. Με σημείο αναφοράς την 27η Φεβρουαρίου 2026, οι χρηματιστηριακές τιμές των καυσίμων κατέγραψαν κατακόρυφη άνοδο: • Πετρέλαιο κίνησης: +68,22% • Αμόλυβδη 95: +67,19% • Πετρέλαιο θέρμανσης: +71,10% • Αργό πετρέλαιο: +52,63%.

Παρά τις εγχώριες πιέσεις και τις αυξήσεις, η Κύπρος διατηρεί μια συγκριτικά ευνοϊκή θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών, κυρίως λόγω της φορολογικής της πολιτικής. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Oil Bulletin για το έτος 2026, η μέση λιανική τιμή πώλησης με φόρους στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο €1,431/λίτρο για τη βενζίνη 95 και στο €1,618/λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Συνέπεια, των πιο πάνω η κατάταξη της Κύπρου στην αμόλυβδη 95 σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι 3η φθηνότερη χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης 9η φθηνότερη χώρα.

Στη βενζίνη 95, μόνο η Μάλτα (€1,340) και η Βουλγαρία (€1,347) παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές από την Κύπρο, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Ολλανδία (€2,199) και η Δανία (€2,188). Στο πετρέλαιο κίνησης, η Κύπρος βρίσκεται στην 9η θέση, μακριά από τις εξαιρετικά ακριβές αγορές της Φιλανδίας (€2,081) και της Ολλανδίας (€2,132). Και στο πετρέλαιο κίνησης φθηνότερες είναι οι αγορές της Μάλτας (€1,210) και της Βουλγαρίας (€1,471).

Η τρέχουσα υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου αναμένεται να αποτυπωθεί στις κυπριακές αντλίες τις επόμενες ημέρες. Εφόσον διατηρηθεί το κλίμα αποκλιμάκωσης στις διεθνείς αγορές, οι καταναλωτές μπορούν να προσδοκούν σε περαιτέρω διορθωτικές μειώσεις, οι οποίες θα περιορίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις στην κυπριακή οικονομία.