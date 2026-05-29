Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε έφεση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, επικυρώνοντας πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία ακυρώθηκαν πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε εταιρείες πετρελαιοειδών για πρακτικές καθορισμού τιμών καυσίμων.

Η απόφαση του Ανωτάτου, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2026, αφορά πολύχρονη έρευνα της ΕΠΑ για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού από εταιρείες πετρελαιοειδών. Το 2017, η Επιτροπή είχε επιβάλει διοικητικά πρόστιμα, κρίνοντας ότι υπήρξαν παράνομες συμφωνίες με πρατηριούχους για τις λιανικές τιμές καυσίμων.

Το Διοικητικό Δικαστήριο είχε ακυρώσει την απόφαση της ΕΠΑ και η υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον του Ανωτάτου, έπειτα από έφεση της Επιτροπής.

Με την απόφασή του, το Ανώτατο έκρινε ότι η έρευνα της ΕΠΑ ξεκίνησε με «λανθασμένο και παράνομο τρόπο» και ότι η πλημμέλεια αυτή επηρέασε ολόκληρη τη διαδικασία που ακολούθησε.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η Επιτροπή είχε δώσει στον τότε πρόεδρό της εξουσία να αποφασίσει ο ίδιος αν και πότε θα διενεργείτο αιφνίδια έρευνα στις εταιρείες. Η αρμοδιότητα αυτή, όπως αναφέρεται στην απόφαση, ανήκε αποκλειστικά στην ίδια την Επιτροπή και δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί.

Το Ανώτατο σημείωσε ότι «η εντολή με βάση τον Νόμο (άρθρο 25 του Ν. 207/1989) ανήκει στην Επιτροπή και όχι στον Πρόεδρο», προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε νομική δυνατότητα για τέτοια εξουσιοδότηση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο υλικό που συλλέχθηκε κατά τις αιφνίδιες έρευνες. Η ΕΠΑ υποστήριξε ότι το υλικό αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά στην απόφαση επιβολής προστίμων. Το Δικαστήριο, ωστόσο, δεν αποδέχθηκε τη θέση αυτή.

Αντίθετα, έκρινε ότι το υλικό φαίνεται να επηρέασε μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας, όπως την αποστολή ερωτηματολογίων, την ετοιμασία υπηρεσιακών σημειωμάτων και τις εκθέσεις αιτιάσεων.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι η διαδικασία παρέμεινε «μολυσμένη», καθώς το αρχικό στάδιο της έρευνας κρίθηκε προβληματικό και παράνομο.

«Αφού η αφετηρία της διαδικασίας ήταν μολυσματική, μολυσμένη και πλημμελής παραμένει η όλη διαδικασία», ανέφερε το Ανώτατο.

Καταλήγοντας, το Δικαστήριο απέρριψε όλους τους λόγους έφεσης της ΕΠΑ, επικυρώνοντας την ακύρωση των προστίμων που είχαν επιβληθεί στις εταιρείες πετρελαιοειδών.