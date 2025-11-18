Το γενικότερο θέμα της αγοράς ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών στην Κύπρο, έρχεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με αφορμή ποινική δίωξη σε βάρος Ρώσου πρώην ανώτερου πολιτειακού αξιωματούχου.

Ο λόγος για τον Βαντίμ Πλότνικοφ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Υγείας της διοικητικής περιφέρειας του Περμ, πόλη της δυτικής Ρωσίας κοντά στα Ουράλια όρη.

Οι ομοσπονδιακές Αρχές θεωρούν πως ο Πλότνικοφ έχει στην κατοχή του διαμέρισμα στην Λάρνακα, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση. Βάσει των όσων αναφέρθηκαν από εκπρόσωπο του περιφερειακού γραφείου του εισαγγελέα, στο πλαίσιο σχετικής δικαστικής διαδικασίας, πιστεύεται πως το διαμέρισμα εντάσσεται σε υπόθεση δωροδοκίας.

Μάλιστα, ο πρώην υπουργός Υγείας της περιφέρειας του Περμ θα τελεί υπό κατ΄ οίκον περιορισμό μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου, κι αυτό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα φυγοδικήσει.

Σύμφωνα με τοπική εφημερίδα του Περμ (Kommersant-Prikamye), εκπρόσωπος της εισαγγελικής Αρχής ανέφερε ενώπιον Δικαστηρίου ότι «ο Πλότνικοφ δεν θα μπορούσε να έχει αγοράσει ένα διαμέρισμα στη Λάρνακα της Κύπρου» και πως «εξετάστηκαν τα εισοδήματά του σε σχέση με την αξία του ακινήτου».

Ο Βαντίμ Πλότνικοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας της Περιφέρειας Περμ από το 2016 έως το 2017 και υπηρέτησε επίσης ως επικεφαλής ιατρός σε ογκολογική και φυματιολογική κλινική, κατηγορείται για αποδοχή δωροδοκίας.

Σύμφωνα με το ανακριτικό έργο, ο Ντμίτρι Κοντρασόφ τού μεταβίβασε για χρήση ένα οικόπεδο και ένα σπίτι αξίας 17,6 εκατομμυρίων ρουβλίων. Το ποσό αυτό αγγίζει τις €185.000. Σε αντάλλαγμα, ο Πλότνικοφ φέρεται να υποσχέθηκε στον επιχειρηματία ευνοϊκή μεταχείριση κατά τις διαδικασίες για σύναψη συμβάσεων με στόχο την προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού.

Τι είπε η εισαγγελία

Όλα τα πιο πάνω ήρθαν στην επιφάνεια στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, η απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστικού σώματος να τεθεί υπό κατ΄ οίκον περιορισμό ο Πλότνικοφ, εφεσιβλήθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισής του.

Η εκπρόσωπος της εισαγγελίας στην περιφέρεια του Περμ, Άννα Κισέλ, προβάλλοντας τις δικές της θέσεις, τόνισε ότι το επίσημο εισόδημα του Πλότνικοφ δεν θα του επέτρεπε την αγορά ενός τόσο ακριβού ακινήτου. Υποστήριξε ότι η ιδιοκτησία του επιβεβαιώθηκε από πιστοποιητικό που παρείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ασφάλειας και Καταπολέμησης Διαφθοράς της Κεντρικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την Περιφέρεια Περμ.

Ο αντίλογος

Ο Πλότνικοφ ισχυρίζεται ότι δεν είναι ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, αλλά απλώς το ενοικιάζει από τον Κοντρασόφ. Δήλωσε ότι δεν διαθέτει έγγραφα που να επιβεβαιώνουν την ιδιοκτησία του και, συνεπώς, το διαμέρισμα δεν του ανήκει νομικά σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο. Τόνισε πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι έχει ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία του ακινήτου.

Κατά του Πλότνικοφ σχηματίστηκε ποινική δικογραφία στις αρχές του τρέχοντος μήνα, ενώ την περασμένη Τετάρτη (12/11) το Περιφερειακό Δικαστήριο Σβερντλόβσκ του Περμ διέταξε τον κατ’ οίκον περιορισμό του έως και τις 8 Ιανουαρίου του 2026.

Το ανακριτικό έργο

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ανακριτικό έργο, ο Βαντίμ Πλότνικοφ έλαβε τη δωροδοκία για να εξυπηρετήσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Κοντρασόφ, ενόσω ο πρώτος υπηρετούσε ως επικεφαλής ιατρός του ογκολογικού κέντρου του Περμ.