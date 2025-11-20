Μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας – ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα – εντόπισε το Τμήμα Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου – μετά από αξιολόγηση πληροφοριών – στις αποσκευές δύο επιβάτιδων με Βρετανική υπηκοότητα που θα ταξίδευαν για Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκεκριμένα:

Στις αποσκευές της πρώτης επιβάτιδας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 97 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 287 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα.

Στις αποσκευές της δεύτερης επιβάτιδας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 115 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 4 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα.

Οι δύο επιβάτιδες συνελήφθηκαν για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκαν σε κρατητήριο για να παρουσιαστούν την επομένη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου με αίτημα για 4ημερη προσωποκράτηση τους.