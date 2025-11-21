Τέλος στο νομοθετικό κενό που αφορά τη χρήση καμερών εντός των οχημάτων (dash cams) επιχειρεί να δώσει η Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής, προωθώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου που καθορίζει για πρώτη φορά το πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η χρήση τους δεν παραβιάζει την προστασία προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα το καταγεγραμμένο υλικό θα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αξιοποιείται ως τεκμήριο σε δικαστικές διαδικασίες μια πρακτική ήδη καθιερωμένη σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Η ρύθμιση αναμένεται να καλύψει σημαντικά κενά, την ώρα που ολοένα και περισσότερα οχήματα κυκλοφορούν με ενσωματωμένες κάμερες.

Τι ρυθμίζει η πρόταση νόμου

Στο philenews μίλησε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, ο οποίος ανέφερε ότι ετοιμάστηκε μια πρόταση νόμου, η οποία έχει κατατεθεί και αναμένεται να συζητηθεί την επόμενη Πέμπτη. «Υπάρχουν πολλά οχήματα τα οποία έρχονται με ενσωματωμένη εργοστασιακή κάμερα και κυκλοφορούν χωρίς να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο».

Συμπλήρωσε ότι με την πρόταση νόμου θα ρυθμιστεί ώστε να είναι νόμιμη η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εποπτεία των καμερών εντός των οχημάτων. Ξεκαθάρισε ότι σε άλλες χώρες αυτό είναι ήδη θεσμοθετημένο και γι’ αυτόν τον λόγο, κυκλοφορούν καινούργια οχήματα με ενσωματωμένες κάμερες. «Ωστόσο, οι κάμερες δεν βρίσκονται μόνο στα καινούργια οχήματα. Πλέον, με 50 ευρώ μπορεί ο καθένας να βάλει μια κάμερα στο αυτοκίνητό του», είπε.

Ο κ. Παπαδούρης υπογράμμισε ότι με την πρόταση θα καθοριστούν η εγκατάσταση, η χρήση και η καταγραφή. Εξήγησε ότι για την εγκατάσταση θα υπάρχει σχετική πρόνοια που θα καθορίζει ότι δεν θα παρενοχλεί το οπτικό πεδίο του οδηγού. Όσον αφορά τη χρήση, θα γίνεται με τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα ούτε θα παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πώς θα λειτουργούν οι κάμερες

Υπογράμμισε ότι οι κάμερες διαθέτουν έναν αισθητήρα που ονομάζεται G-Sensor, ο οποίος επιτρέπει στον χρήστη να καταγράφει και να αποθηκεύει το βίντεο σε κάρτα μνήμης, χωρίς η μνήμη να είναι απεριόριστη. «Αν συμβεί ένα περιστατικό, θα ενεργοποιείται η κάμερα και θα καταγράφει. Αυτό μπορεί να γίνεται, για παράδειγμα, σε ένα περιστατικό απόπειρας διάρρηξης ενός οχήματος. Έτσι, άμεσα θα καταγράφονται οι κινήσεις του δράστη».

Επεσήμανε ότι ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα, μέσω του λογισμικού, να δηλώσει ότι αν σημειωθεί ενεργοποίηση του G-Sensor, τότε θα καταγράφονται οι στιγμές πριν και μετά το συμβάν. «Η καταγραφή μετατρέπεται σε safety file, θα αποθηκεύεται αυτόματα στη μνήμη χωρίς να διαγράφεται και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, το δικαστήριο θα μπορεί να λάβει υπόψη το βίντεο και με διάταγμα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο».

Λύση και στο κυκλοφοριακό από μικροατυχήματα

Ξεκαθάρισε ότι έτσι θα λυθεί και το ζήτημα που είχε θέσει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, σχετικά με τη μετακίνηση των οχημάτων σε περίπτωση μικροατυχήματος. «Όπως φαίνεται, δεν υιοθετήθηκε στην πράξη. Τώρα δεν θα μιλούμε για φωτογραφίες, καθώς θα υπάρχει το βίντεο από την κάμερα του οχήματος. Έτσι, δεν θα δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, από τη στιγμή που θα υπάρχει καταγεγραμμένο το περιστατικό».

Ο κ. Παπαδούρης σημείωσε ότι το σημαντικό είναι πότε αποθηκεύεται το υλικό από την κάμερα και πού θα καταλήξει αυτό το ντοκουμέντο. «Στόχος είναι να βοηθήσει στην τεκμηρίωση σε ένα δικαστήριο, όπως γίνεται στο εξωτερικό».

Όπως εξήγησε, καθορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας, διασφαλίζονται αυτόματα και τα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε κινείται στον δρόμο. «Εμείς θα κάνουμε τη νομοθεσία και η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα έχει την ευχέρεια να εκδώσει οδηγία για τη χρήση των καμερών αλλά και για το διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση παραβίασης».

Σημείωσε ότι η πρόταση νόμου δεν αφορά μόνο μικροατυχήματα, αλλά και περιστατικά διαρρήξεων, κλοπών ακόμη και εγκληματικών ενεργειών.

Σε ποιες χώρες χρησιμοποιούνται οι κάμερες σε οχήματα

Όπως προαναφέρθηκε, η χρήση καμερών σε οχήματα είναι διαδεδομένη σε πολλά κράτη. Οι κάμερες επιτρέπονται και το υλικό τους χρησιμοποιείται συχνά ως αποδεικτικό στοιχείο σε ατυχήματα. Μια σύντομη έρευνα στο διαδίκτυο δείχνει ότι χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Ινδία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ρωσία χρησιμοποιούν ευρέως τις κάμερες καταγραφής.

Σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Δανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα, οι κάμερες επιτρέπονται για προσωπική χρήση, αλλά εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες απορρήτου σχετικά με τη δημοσίευση του υλικού.

Χώρες με περιορισμούς ή απαγορεύσεις

Ορισμένες χώρες έχουν αυστηρούς νόμους περί απορρήτου που περιορίζουν ή και απαγορεύουν τη χρήση καμερών σε δημόσιους χώρους. Μερικά παραδείγματα είναι η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Ελβετία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε σχεδόν όλες τις χώρες της ΕΕ όπου επιτρέπονται οι κάμερες, η δημοσίευση του υλικού στο διαδίκτυο απαιτεί συνήθως τη θόλωση προσώπων και πινακίδων κυκλοφορίας, για συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.