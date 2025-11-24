Ασκήσεις επί χάρτου κάνει το Υπουργείο Οικονομικών για την αναθεώρηση του πλαισίου παραχώρησης της φοιτητικής χορηγίας.

Συγκεκριμένα, το αρμόδιο υπουργείο, κατά την επικαιροποίηση του πλαισίου για τη βελτίωση της κυβερνητικής πολιτικής για τη φοιτητική μέριμνα, θα λάβει υπόψη του τη μεταβολή των οικονομικών δεδομένων και τη διαφοροποίηση των εισοδηματικών κατηγοριών τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία που προωθήθηκαν στη Βουλή, το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορα σενάρια που αφορούν την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του πλαισίου παροχής της φοιτητικής μέριμνας.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, στόχος της εξέτασης των σεναρίων είναι η φοιτητική μέριμνα να αποτελέσει αποτελεσματικό μέτρο στήριξης και ενθάρρυνσης των νέων για συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση, συμβάλλοντας και στη μείωση κοινωνικών ανισοτήτων. «Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, ώστε η εφαρμοζόμενη πολιτική να παραμείνει δικαιότερη, στοχευμένη και κοινωνικά ευαίσθητη», συμπληρώνει.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών, απαντώντας σε ερώτηση που υπέβαλε ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, τονίζει πως, παρόλο που η επικαιροποίηση του θεσμού της φοιτητικής πρόνοιας περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες του υπουργείου, δεν μπορεί να υπάρξει αυτόματη σύνδεσή της με την ΑΤΑ.

Άρση εισοδηματικών κριτηρίων για πολύτεκνους

Στο μεταξύ, υπογραμμίζει πως, λόγω των αυξημένων αναγκών των πολύτεκνων οικογενειών, το υπουργείο προωθεί νομοθετική ρύθμιση για άρση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για την παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας σε οικογένειες με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. «Στην παρούσα φάση, η επέκταση της εν λόγω απόφασης ώστε να καλύπτει και οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνω δεν προκρίνεται, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών», προσθέτει.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών, είναι αναγκαίο να προηγηθεί αξιολόγηση της συνολικής δημοσιονομικής επίπτωσης, η οποία δεν θα περιοριστεί στη φοιτητική χορηγία.

«Ενδεχόμενη άρση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις οικογένειες αυτές θα δημιουργούσε πιέσεις για αυξήσεις και σε άλλα επιδόματα, επιφέροντας σημαντικό πρόσθετο επαναλαμβανόμενο κόστος και θα αποτελούσε κίνδυνο για τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών», τονίζει.

Καταλήγοντας, ο κ. Κεραυνός σημειώνει ότι τυχόν αλλαγές δεν μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ και θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής νομοθεσίας.