Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε έκτακτη παράταση για την υποβολή αιτήσεων κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η νέα προθεσμία ισχύει από τις 20 έως και τις 24 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

οι οικογένειες φοιτητών των οποίων οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί , επειδή υποβλήθηκαν λανθασμένα από τους ίδιους τους φοιτητές , αντί από τους γονείς ή κηδεμόνες, όπως προβλέπει ο Νόμος περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (2015-2022) ,

, επειδή υποβλήθηκαν , αντί από τους γονείς ή κηδεμόνες, όπως προβλέπει ο , καθώς και οι οικογένειες φοιτητών που δεν έχουν ακόμη αιτηθεί για τη φοιτητική μέριμνα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν σε έγκαιρη και ορθή υποβολή των αιτήσεων.