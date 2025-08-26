Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών για την καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος πρακτικής άσκησης, τονίζοντας ότι έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2024, οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει τα χρήματα που δικαιούνται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περισσότεροι από 400 φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχουν εισπράξει την επιδότηση ύψους €500, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε άλλα πανεπιστήμια, σε μικρότερο βαθμό.

Η φοιτητική κίνηση σημειώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών, το σχετικό κονδύλι αναμένεται να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο αύριο, 27 Αυγούστου. Ωστόσο, χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» το γεγονός ότι η έγκριση συζητείται έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής.

Τονίζεται, επίσης, ότι το Κέντρο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου υπέβαλε εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κεντρικής Τράπεζας.

Η Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει άμεσα το κονδύλι και να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην καταβολή των ποσών στους δικαιούχους, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη απέναντι στους φοιτητές είναι ξεκάθαρη.